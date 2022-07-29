Chevrolet представила новый кроссовер Seeker размером с Toyota RAV4

В салоне Seeker RS — два экрана диагональю 10,25 дюйма каждый: они работают с медиасистемой под управлением операционки Xiaoxue, созданной в Китае. Она поддерживает «подключённые» сервисы, а также обновления «по воздуху» и беспроводное соединение Apple CarPlay.

При этом в интерьере сохранено и множество физических кнопок. Отличительными чертами версии RS стали усечённое снизу рулевое колесо, спортивные кресла и красные акценты.