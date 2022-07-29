Chevrolet представила новый кроссовер Seeker размером с Toyota RAV4

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Китайская кроссоверная линейка Chevrolet пополнилась новым вседорожником Seeker. Он будет крупнее местных Tracker и Trailblazer, получит мощный турбомотор и, возможно, в будущем появится на рынках за пределами Поднебесной. Продажи стартуют уже нынешней осенью.
Не объявлены официально и планы по выводу модели на другие рынки. При этом ещё один кроссовер, изначально разработанный для Китая — Chevrolet Tracker мог появиться в России в нынешнем году. В январе сообщалось о планах узбекского концерна UzAuto Motors о запуске продаж модели в нашей стране: в Узбекистане собирают этот вседорожник по лицензии General Motors.
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