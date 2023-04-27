Автомобильные марки, которые действительно ушли из России

Самая яркая и во многом историческая потеря для российского рынка — марка Renault. В конце весны французский производитель отказался от своих активов и передал их российскому правительству и правительству Москвы. Столичный завод «Рено Россия» (бывший «Автофрамос»), на котором выпускались кроссоверы Arkana, Kaptur и Duster, был остановлен и переведён на баланс города. В июне предприятие получило новое имя (АО «Московский автомобильный завод "Москвич"») и новую миссию — массовую сборку автомобилей под одноимённым брендом. А доля Renault в АвтоВАЗе досталась НАМИ.

При этом теоретически возвращение компании Renault на наш рынок в каком-то обозримом будущем не исключается. Уходя из России, концерн предусмотрел возможность обратного выкупа своей доли в АвтоВАЗе в течение шести лет, что позволяет возобновить инвестиции в предприятие. К тому же, по подсчётам французов, камбэк бренда обойдётся примерно во столько же, сколько стоил уход, — пусть и в большие, но всё же подъёмные для автогиганта суммы. Да и модели марки с ромбом на радиаторной решётке совсем из РФ не пропадут. АвтоВАЗ, по слухам, сможет выпускать Duster, а также новые Logan и Sandero под маркой Lada, если захочет этого и сможет найти способ поставки комплектующих.

Что касается обслуживания проданных в России машин Renault, то им, как и прежде, будут заниматься дилеры марки, а запчасти и комплектующие поставит компания «Лада-Имидж».