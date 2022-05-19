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Компания Chevrolet показала, зачем Corvette Z06 «квадратный» руль

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Дмитрий Елизаров

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В преддверии запуска серийного производства заряженного спорткара Corvette Z06 компания Chevrolet опубликовала видео, раскрывающее возможности персонализации его интерьера. Среди прочего участвовавшие в съёмках дизайнеры показали, почему у спорткара «квадратное» рулевое колесо: чтобы ни один его элемент не перекрывал показания приборной панели.

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  • Как заявил специалист по цвету и материалам Бретт Голифф, руль Corvette Z06 не такой уж квадратный, но и не круглый: форма его изгибов в верхней и нижней части практически повторяет очертания цифровой приборной панели. Таким образом, руль не перекрывает показания приборов, что, по словам Голиффа, особенно важно при использовании Corvette Z06 на гоночном треке.
  • В целом для интерьера спорткара компания предложит семь базовых цветовых схем, однако возможности персонализации окажутся широкими. Выбирать можно будет, к примеру, сочетания материалов и оттенков (включая цвета как самой отделки, так и строчки), количество карбоновых накладок, оттенок ремней безопасности и тому подобное.
  • Всего дизайнеры насчитали около 11 тысяч опций для интерьера Corvette Z06, что, по их словам, позволит сделать салон спорткара по-настоящему индивидуальным.

Сам Chevrolet Corvette Z06 был рассекречен осенью прошлого года. Отличается он от стандартного Corvette Stingray прежде всего двигателем, который разработчики называют мощнейшим атмосферным мотором среди серийных. Развивает он при объёме 5,5 литра 670 л.с., что позволяет спорткару ускоряться до 100 км﻿/﻿ч за 2,6 секунды.

Как считаете, может такой руль быть действительно удобным?

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