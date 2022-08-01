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Chery Tiggo 7 станет гибридом для Китая

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Компания Chery опубликовала первое изображение новой модификации кроссовера Tiggo 7 Plus с гибридной силовой установкой. Экологичная версия вседорожника может получить ту же установку, которую Chery уже анонсировала для российского Tiggo 8 Pro e+.

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  • Пока обнародован только эскиз вседорожника, изображающий его силуэт с развитыми колёсными арками и спойлером на крышке багажника. Издание AutoHome предполагает, что Chery Tiggo 7 Plus, помимо новой силовой установки, получит ещё и переработанную внешность.
  • Chery уже обновляла эту модель в августе прошлого года: Tiggo 7 Plus отличается модернизированным экстерьером и более современным салоном со сдвоенным экраном. Тогда же сообщалось и о возможности оснастить кроссовер «мягкогибридной» установкой, состоящей из полуторалитрового турбомотора и 48-вольтового стартер-генератора.
  • У кроссовера Tiggo 8 Pro есть полноценная трёхмоторная версия с фирменной гибридной системой DHT. Компания намерена наладить поставки такого вседорожника на внешние рынки и, судя по заявлению российского офиса марки, в 2023 году гибридный Tiggo 8 Pro e+ появится и в нашей стране. Технические характеристики вседорожника пока не названы.

Аналогичную систему может получить в ближайшем будущем и новейшая модель премиального бренда Exeed, принадлежащего Chery Automobile. Кроссовер AtlantiX, сборка которого начнётся 18 ноября, выйдет на рынок с традиционным ДВС, однако создание его гибридной модификации уже предусмотрено продуктовой стратегией марки.

Купили бы себе китайский гибрид?

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