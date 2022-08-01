Chery Tiggo 7 станет гибридом для Китая

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Исправленное и дополненное. Все плюсы и минусы Chery Tiggo 7 Pro: подробный тест
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Компания Chery опубликовала первое изображение новой модификации кроссовера Tiggo 7 Plus с гибридной силовой установкой. Экологичная версия вседорожника может получить ту же установку, которую Chery уже анонсировала для российского Tiggo 8 Pro e+.
Аналогичную систему может получить в ближайшем будущем и новейшая модель премиального бренда Exeed, принадлежащего Chery Automobile. Кроссовер AtlantiX, сборка которого начнётся 18 ноября, выйдет на рынок с традиционным ДВС, однако создание его гибридной модификации уже предусмотрено продуктовой стратегией марки.
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