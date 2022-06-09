Недорогой заряженный седан Chery Arrizo 5 GT показали на подробных фотографиях

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Компания Chery показала большой седан Arrizo 8. Он будет конкурировать с Toyota Camry
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Портал Autohome опубликовал серию фотографий, полностью раскрывающих дизайн заряженного седана Chery Arrizo 5 GT. От обычного Arrizo 5 Plus машина отличается оформлением экстерьера и более мощным 197-сильным мотором. Цена новинки не превысит 1 миллион рублей.
Ранее сообщалось, что старт продаж намечен на август. Chery Arrizo 5 GT должен стоить около 90 000 юаней. В переводе на рубли это примерно 850 000, так что заряженный седан обойдётся китайцам вдвое дешевле, чем россиянам Lada Vesta Sport со 145-сильным мотором.