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Недорогой заряженный седан Chery Arrizo 5 GT показали на подробных фотографиях

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Кирилл Малышев

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Портал Autohome опубликовал серию фотографий, полностью раскрывающих дизайн заряженного седана Chery Arrizo 5 GT. От обычного Arrizo 5 Plus машина отличается оформлением экстерьера и более мощным 197-сильным мотором. Цена новинки не превысит 1 миллион рублей.

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  • Передняя часть кузова оформлена с явной оглядкой на Лексусы. Такая же решётка радиатора, огромная и сложной формы, очень похожий дизайн фар и ходовых огней. Сзади красуются четыре выхлопных патрубка, а фонари слегка затонированы.
  • С кузова убран практически весь хром. Блестят только шильдики и молдинг подоконной линии. За чёрными «семнадцатыми» литыми дисками видны тормозные суппорты, в соответствии со спортивным статусом окрашенные в красный цвет.
  • При длине менее 4,6 метра Arrizo 5 GT оснащён турбомотором мощностью 197 л.с. с крутящим моментом 290 Нм. Этот агрегат 1.6 семейства Chery Kunpeng также ставится на большой кроссовер Tiggo 8 Plus. В связке с 7‑ступенчатым «роботом» он обеспечивает разгон до сотни за шесть секунд.

Ранее сообщалось, что старт продаж намечен на август. Chery Arrizo 5 GT должен стоить около 90 000 юаней. В переводе на рубли это примерно 850 000, так что заряженный седан обойдётся китайцам вдвое дешевле, чем россиянам Lada Vesta Sport со 145-сильным мотором.

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