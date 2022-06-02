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Chery Tiggo 8 Pro обновился и стал копией версии Tiggo 8 Pro Max

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Кирилл Малышев

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В Китае появилась обновлённая версия кроссовера Chery Tiggo 8 Plus, который продаётся в России под названием Tiggo 8 Pro. Все изменения нацелены на то, чтобы машина стала максимально похожей на более статусную модель Tiggo 8 Pro Max, пишет портал «Китайские автомобили».

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  • Снаружи кроссоверу заменили бамперы и решётку радиатора. Теперь отличить версии Tiggo 8 Plus и Tiggo 8 Pro Max в Китае можно только по выхлопным патрубкам: у последней их четыре. Фары визуально не изменились, но в них добавилась функция AFS — поворот линз ближнего света вслед за рулём на трассовых скоростях.
  • Интерьеры вовсе неотличимы. Tiggo 8 Plus и Tiggo 8 Pro Max оснащены одинаковой панелью с двумя объединёнными дисплеями по 12,3 дюйма и джойстиком коробки передач с подсветкой. Это стоит перенести и на российский Tiggo 8 Pro, который оснащается более простой панелью по сравнению с версией Pro Max.
  • Китайский Tiggo 8 Plus оснащается турбомотором 1.6 семейства Kunpeng. Отдача у него такая же, как у двигателя 2.0 на российском Tiggo 8 Pro Max — 197 л.с. Но полный привод «Плюсу» всё равно не положен.
  • Модели увеличили количество динамиков премиальной аудиосистемы Sony, поставили более совершенную систему фильтрации воздуха в салоне и наделили более продвинутым ПО медиасистемы. Все комплектации Tiggo 8 Plus в Китае пятиместные.
  • Стоит машина от 125 тысяч до 160 тысяч юаней (1,17–1,5 миллиона рублей). Для сравнения, в России Chery Tiggo 8 Pro со 186-сильным мотором 1.6 и передним приводом оценивается в 3,34–3,59 миллиона рублей.

В начале года в России стартовали продажи обновлённого Tiggo 8. Снаружи машину можно узнать по иным противотуманкам. В гамме остался только турбомотор 1.5 мощностью 147 сил в связке с преселективным «роботом». Комплектация обрела несколько новых позиций.

Не путаетесь в китайском многообразии?

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