Chery Tiggo 8 Pro обновился и стал копией версии Tiggo 8 Pro Max

Стоит машина от 125 тысяч до 160 тысяч юаней (1,17–1,5 миллиона рублей). Для сравнения, в России Ch

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ry Tiggo 8 Pro со 186-сильным мотором 1.6 и передним приводом оценивается в 3,34–3,59 миллиона рублей.