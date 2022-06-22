Появились фото интерьера недорогого заряженного седана Chery Arrizo 5 GT

Интерьер отделан чёрной экокожей с контрастной оранжевой строчкой. Это решение гармонирует с внешностью: чёрным кузовом и оранжевыми тормозными суппортами. В числе оборудования есть площадка беспроводной зарядки смартфона.

Chery Arrizo 5 GT получил турбомотор 1.6 семейства Kunpeng. Он развивает 197 л.с. и 290 Нм момента. Точные характеристики модели ещё не раскрыты, но разгон до сотни обещан около шести секунд. Продажи новинки в Китае начнутся во второй половине года. Стоимость пока не названа. Ожидается, что она составит в переводе на рубли около 1,1 миллиона.