Появились фото интерьера недорогого заряженного седана Chery Arrizo 5 GT

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Компания Chery опубликовала фирменные снимки салона недорогого заряженного седана Chery Arrizo 5 GT. По сравнению с обычной версией Arrizo 5 Plus интерьер заметно изменился.
Chery Arrizo 5 GT получил турбомотор 1.6 семейства Kunpeng. Он развивает 197 л.с. и 290 Нм момента. Точные характеристики модели ещё не раскрыты, но разгон до сотни обещан около шести секунд. Продажи новинки в Китае начнутся во второй половине года. Стоимость пока не названа. Ожидается, что она составит в переводе на рубли около 1,1 миллиона.
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