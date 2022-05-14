Чего ждать российским водителям этим летом, неизвестные факты об Энцо Феррари и кое-что ещё

К чему приведёт большая проверка дорожных комплексов? «Самый мощный рамный внедорожник в мире» — это сколько? О каких летних нововведениях необходимо знать водителям? Рассказываем о самых важных новостях недели.
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Версия Escalade-V получила компрессорную «восьмёрку» объёмом 6,2 литра. С ней внедорожник развивает почти 700 лошадиных сил.
80-сильный отечественный универсал сможет проезжать на одной зарядке до 150 километров и будет стоить около двух миллионов рублей. Любопытно?
В правительстве и ведомствах подготовили новый перечень изменений для автомобилистов. Каких нововведений ожидать к лету? Рассказываем.
Заторы отнимают кучу времени и ещё больше нервов. Но что больше всего в пробках раздражает лично вас? Расскажите нам!
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Среди легендарных личностей в автоистории сложно вспомнить кого-то круче Энцо Феррари. В биографии этого человека хватает малоизвестных фактов. Мы собрали самые удивительные и любопытные.
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