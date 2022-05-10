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Renault передаст Geely треть акций корейского подразделения

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Дмитрий Елизаров

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Geely и Renault подписали соглашение о передаче китайской корпорации 34,02% акций Renault Korea. Как пишет AutoHome, сделано это в рамках договора о совместной деятельности, обнародованного в январе: он предусматривает совместную работу Geely и Renault над гибридными автомобилями для южнокорейского и зарубежных рынков. После сделки французский производитель остался основным акционером своего южнокорейского подразделения.

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  • Новые автомобили будет разрабатывать Geely: они получат современную платформу CMA, созданную вместе с инженерами Volvo, и того же происхождения силовые установки. Иных технических подробностей пока нет, но не исключено, что в рамках СП на новых моделях появятся и турбомоторы Volvo как база для гибридов.
  • Renault будет участвовать в проекте в первую очередь производственными мощностями: выпускать новинки планируется на заводе Renault Korea в Пусане. Старт сборки намечен на 2024 год. Кроме того, компания поделится с партнёрами своей налаженной дилерской сетью. Продавать и обслуживать гибриды будут официальные представители Renault Korea.
  • Как уточняет издание, в 2021 году система послепродажного обслуживания французской марки в шестой раз заняла первое место по опросам местных автовладельцев.
  • Ожидается, что разработанные китайцами и французами гибриды, собранные в Южной Корее, попадут и на внешние рынки. Например, Geely может попытаться начать свои продажи в США, а Renault — выйти на рынок Китая.

Местное подразделение Renault ранее именовалось Renault Samsung, однако в марте нынешнего года компания объявила о намерении отказаться от слова Samsung в названии.

При прочих равных выбрали бы Renault или Geely?

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