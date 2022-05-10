Renault передаст Geely треть акций корейского подразделения

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Geely и Renault подписали соглашение о передаче китайской корпорации 34,02% акций Renault Korea. Как пишет AutoHome, сделано это в рамках договора о совместной деятельности, обнародованного в январе: он предусматривает совместную работу Geely и Renault над гибридными автомобилями для южнокорейского и зарубежных рынков. После сделки французский производитель остался основным акционером своего южнокорейского подразделения.
Местное подразделение Renault ранее именовалось Renault Samsung, однако в марте нынешнего года компания объявила о намерении отказаться от слова Samsung в названии.
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