Оставить коммент

Не каждое столкновение — ДТП: суд сделал важное разъяснение

Эксперты: уровень аварийности каршеринга на самом деле не изменился

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Экспертный центр «Движение без опасности» в ходе собственного исследо­вания пришёл к выводу, что степень аварий­ности каршеринга остаётся на одном уровне, а возросшее число аварий — просто следствие расширения автопарка. ДТП же происходят по вине самой мало­численной категории пользо­вателей сервиса.

  • За прошедший год число аварий с участием каршеринговых авто­мобилей повысилось на 340%. Однако за то же время число пользо­вателей сервиса увеличилось вчетверо, быстрыми темпами растёт и количество задейство­ванных в этой сфере машин. На основании этих данных эксперты делают вывод, что уровень аварий­ности каршеринга не только не поднимается, но местами даже снижается. В 2018 году на тысячу пользова­телей сервиса приходилось 2,02 аварии, а годом позже — ровно 2.

  • Большинство аварий с участием каршеринговых машин случается по вине водителей 18–25 лет со стажем вождения от 2 до 5 лет. Между тем, по данным экспертов центра, это самая мало­численная категория пользова­телей: молодёжь в указанном возрасте составляет лишь 6% аудитории каршеринга. При этом 73% тех, кто прибегает к услугам сервиса, имеют возраст от 26 до 45 лет, а их стаж вождения достигает 25 лет.

  • Среднестатистический же арендатор каршерингового авто­мобиля — это человек в возрасте около 30 лет с доходом выше среднего и стажем вождения 8–10 лет, имеющий семью и как минимум одного ребёнка. У 93% пользова­телей имеются собственные автомобили.

  • В сентябре стало известно, что российские власти могут ввести для карше­ринговых сервисов новые, более жёсткие правила работы. Реги­страцию в сервисах планируется привязать к порталу госуслуг, машины снабдить особыми номерами, а штрафы для водителей арендо­ванных автомобилей резко увеличить.

Пользуетесь каршеринговыми сервисами?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании