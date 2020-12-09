Яндекс.Драйв «проехал» первый миллиард километров

Автомобили каршеринга Яндекс.Драйв проехали миллиард километров. Этой отметки сервис достиг меньше чем за три года: Драйв начал свою работу в феврале
Первый миллиард километров сложился из 87 миллионов поездок в четырёх городах. Больше всего проехали московские водители — 84% от общего пробега, на водителей в Санкт-Петербурге пришлось 14%, а 2% — на автомобилистов Казани и Сочи.
Сегодня в Драйве можно арендовать машину на короткий срок, чтобы доехать до работы или до магазина, а можно взять надолго по подписке (до полутора лет) и использовать как личный автомобиль. Для владельцев бизнеса Драйв стал выгодной альтернативой собственному парку автомобилей — за последний год (по сравнению с ноябрём
2019-го)количество поездок корпоративных пользователей увеличилось более чем в 10 раз.
Яндекс.Драйв — крупнейший в мире каршеринг по размеру автопарка с автомобилями разных марок: от Renault Kaptur и Volkswagen Polo до Volvo XC60 и Mercedes E200, электромобилей Nissan Leaf и минивэнов. Драйв работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Алгоритмы Драйва помогают следить за безопасностью на дорогах: все процессы, начиная от регистрации пользователя и доступа к автомобилям и заканчивая мониторингом стиля и скорости вождения, автоматизированы.
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