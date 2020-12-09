Яндекс.Драйв «проехал» первый миллиард километров

Автомобили каршеринга Яндекс.Драйв проехали миллиард кило­метров. Этой отметки сервис достиг меньше чем за три года: Драйв начал свою работу в феврале 2018-го в Москве с автопарком в 750 машин. За это время каршеринг стал самым крупным в мире, а его парк вырос более чем в 20 раз — сейчас в нём 16 000 автомобилей.

Первый миллиард километров сложился из 87 милли­онов поездок в четырёх городах. Больше всего проехали московские водители — 84% от общего пробега, на водителей в Санкт-Петербурге пришлось 14%, а 2% — на автомо­билистов Казани и Сочи.

Сегодня в Драйве можно арендовать машину на короткий срок, чтобы доехать до работы или до магазина, а можно взять надолго по подписке (до полутора лет) и использовать как личный авто­мобиль. Для владельцев бизнеса Драйв стал выгодной альтер­нативой собственному парку автомо­билей — за последний год (по сравнению с ноябрём 2019-го) количество поездок корпоративных пользо­вателей увеличилось более чем в 10 раз.