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Яндекс.Драйв «проехал» первый миллиард километров

Этой отметки сервис достиг меньше чем за три года
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Автомобили каршеринга Яндекс.Драйв проехали миллиард кило­метров. Этой отметки сервис достиг меньше чем за три года: Драйв начал свою работу в феврале 2018-го в Москве с автопарком в 750 машин. За это время каршеринг стал самым крупным в мире, а его парк вырос более чем в 20 раз — сейчас в нём 16 000 автомобилей.

  • Первый миллиард километров сложился из 87 милли­онов поездок в четырёх городах. Больше всего проехали московские водители — 84% от общего пробега, на водителей в Санкт-Петербурге пришлось 14%, а 2% — на автомо­билистов Казани и Сочи.

  • Сегодня в Драйве можно арендовать машину на короткий срок, чтобы доехать до работы или до магазина, а можно взять надолго по подписке (до полутора лет) и использовать как личный авто­мобиль. Для владельцев бизнеса Драйв стал выгодной альтер­нативой собственному парку автомо­билей — за последний год (по сравнению с ноябрём 2019-го) количество поездок корпоративных пользо­вателей увеличилось более чем в 10 раз.

  • Яндекс.Драйв — крупнейший в мире каршеринг по размеру автопарка с автомо­билями разных марок: от Renault Kaptur и Volkswagen Polo до Volvo XC60 и Mercedes E200, электро­мобилей Nissan Leaf и минивэнов. Драйв работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Алгоритмы Драйва помогают следить за безопас­ностью на дорогах: все процессы, начиная от реги­страции пользова­теля и доступа к авто­мобилям и заканчивая мониторингом стиля и скорости вождения, автомати­зированы.

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#Каршеринг#Яндекс
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