BYD запустил продажи флагманского кроссовера Datang с рекордным запасом хода

Концерн BYD открыл в Китае продажи полноразмерного электрокроссовера Great Tang (он же Datang), который стал флагманом линейки Dynasty. Самая дальнобойная версия электрокара проедет без подзарядки до 950 километров, что BYD называет мировым рекордом для этого рыночного сегмента. Конкурент Lixiang L9 и Aito M9 оказался дешевле, чем ожидалось во время мартовской премьеры: цены на роскошный 5,2-метровый кроссовер укладываются в диапазон от 239 900 до 309 900 юаней (от 2,6 до 3,3 миллиона рублей).