BYD запустил продажи флагманского кроссовера Datang с рекордным запасом хода

Концерн BYD открыл в Китае продажи полноразмерного электрокроссовера Great Tang (он же Datang), который стал флагманом линейки Dynasty. Самая дальнобойная версия электрокара проедет без подзарядки до 950 километров, что BYD называет мировым рекордом для этого рыночного сегмента. Конкурент Lixiang L9 и Aito M9 оказался дешевле, чем ожидалось во время мартовской премьеры: цены на роскошный 5,2-метровый кроссовер укладываются в диапазон от 239 900 до 309 900 юаней (от 2,6 до 3,3 миллиона рублей).
- При длине 5263 миллиметра BYD Datang имеет колёсную базу 3130 миллиметров. Его базовые версии имеют задний привод, но комплектуются разными силовыми установками. 408-сильный мотор сочетается с батареей на 105,8 кВт⋅ч, а к 130,15-киловаттному аккумулятору прилагается агрегат на 503 силы. Запас хода — 800 и 950 километров соответственно.
- Два варианта с полным приводом комплектуются той же тяговой батареей на 130,15 кВт⋅ч и связкой моторов на 795 сил и отличаются только набором бортового оборудования. В этом случае кроссовер проедет без подзарядки 850 километров и наберёт 100 км/ч за 3,9 секунды. У базовой заднеприводной модификации на это уйдёт 6,2 секунды при идентичной во всех случаях максималке 250 км/ч.
- Благодаря 1000-вольтовой архитектуре и системе быстрой зарядки Flash Charge пополнить энергозапас с 10% до 97% можно будет всего за 9 минут, но для этого понадобится сверхмощная станция. В оснащение кроссовера по умолчанию войдут адаптивная пневмоподвеска DiSus-A с предиктивными возможностями, подруливающие на угол до 7 градусов задние колёса и самый продвинутый комплекс водительских ассистентов из фирменного набора God's Eye.
- В салоне Datang раздельные кресла на первых двух рядах сочетаются с трёхместным диваном третьего ряда: утверждается, что такая компоновка применена впервые. Среди опций упомянуты особо роскошные индивидуальные сиденья, панорамная крыша на 2.53 кв.м., а также инновационные для BYD магнитные кнопки Lingdong с переназначаемыми функциями — их можно при помощи магнитных держателей перемещать по салону.
- Ранее компания заявляла, что с момента публичного дебюта BYD Great Tang на пекинском автосалоне получила более 150 тысяч предварительных заявок на кроссовер.
В скором времени в линейке BYD Dynasty появится ещё один крупный электрокар с похожим названием — уже сертифицирован седан Great Han. Его запас хода может превысить 1000 километров.
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