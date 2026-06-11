BYD выпустит седан крупнее S-класса с запасом хода более 1000 километров

Что касается гибридной версии, то пока известны только показатели самого доступного седана. Он будет укомплектован 1,5-литровым ДВС на 156 сил и 272-сильным электромотором, сможет проезжать на электротяге 370 километров и расходовать порядка 4,6 литра топлива на 100 километров даже при разряженном аккумуляторе.

Основные технологии и стилевые решения для Great Han будут позаимствованы у большого кроссовера Great Tang, который пока анонсирован только как электрокар. Приём предварительных заказов на него был открыт в конце апреля, и за короткое время число заявок перевалило за 100 тысяч. Это вынудило концерн несколько раз переносить дату старта полноценных продаж: сейчас он назначен на 17 июня.