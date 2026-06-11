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BYD выпустит седан крупнее S-класса с запасом хода более 1000 километров

Огромный Great Han будут продавать как электрокар или гибрид
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Концерн BYD уже публиковал официальные «шпионские» фото седана Great Han, который должен стать одним из флагманов линейки Dynasty. Сейчас, как пишет CarNewsChina, сведения о нём появились в каталоге китайского минпрома: в процессе сертификации названы основные технические характеристики будущей новинки.

  • Точные размеры BYD Great Han (он же Dahan) составляют 5256х1999х1510 миллиметров при колёсной базе 3130 миллиметров. Для сравнения, показатели Mercedes-Benz S-класса — 5194 миллиметра длины и 3106 миллиметров между осями в стандартном исполнении. Доступны 20- или 21-дюймовые колёсные диски.
  • Great Han выйдет на рынок как электрокар и гибрид. Первая модификация получит вариант с задним приводом и мотором на 503 силы, а отдача двухмоторной установки у полноприводного седана достигнет 775 л.с. Запас хода составит 1008 и 880 километров соответственно при максимальной скорости 240 и 270 км/ч.
  • Что касается гибридной версии, то пока известны только показатели самого доступного седана. Он будет укомплектован 1,5-литровым ДВС на 156 сил и 272-сильным электромотором, сможет проезжать на электротяге 370 километров и расходовать порядка 4,6 литра топлива на 100 километров даже при разряженном аккумуляторе.

Основные технологии и стилевые решения для Great Han будут позаимствованы у большого кроссовера Great Tang, который пока анонсирован только как электрокар. Приём предварительных заказов на него был открыт в конце апреля, и за короткое время число заявок перевалило за 100 тысяч. Это вынудило концерн несколько раз переносить дату старта полноценных продаж: сейчас он назначен на 17 июня.

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#BYD#Электрокары#Новинки#Сделано в Китае
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