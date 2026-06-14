BYD запатентовал систему обнаружения животных под машиной

Для начала работы системе нужно сделать первичное сканирование пространства под машиной. В дальнейшем оно используется в качестве эталонного. Последующие «снимки» сравниваются с ним.

Искусственный интеллект уделяет внимание только тем областям, рельеф которых отличается. Он анализирует их и пытается распознать, животное это или какой-то иной объект — мусор, изгиб земли или что-то подобное. В случае, если электроника «видит» живой организм, водитель получит предупреждение.