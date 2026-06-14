BYD запатентовал систему обнаружения животных под машиной

Китайский концерн BYD запатентовал систему, которая обучена распознавать наличие животных под днищем машины, пишет ITHome. Это пригодится как перед каждым началом движения, так и в случае использования индукционной зарядки. Пока компания не анонсировала такую функцию на серийных автомобилях.
- Для начала работы системе нужно сделать первичное сканирование пространства под машиной. В дальнейшем оно используется в качестве эталонного. Последующие «снимки» сравниваются с ним.
- Искусственный интеллект уделяет внимание только тем областям, рельеф которых отличается. Он анализирует их и пытается распознать, животное это или какой-то иной объект — мусор, изгиб земли или что-то подобное. В случае, если электроника «видит» живой организм, водитель получит предупреждение.
- Систему можно использовать в двух случаях. Перед началом движения она подскажет, что это можно сделать безопасно, не причинив никому вреда. Также функция пригодится, когда на серийных гибридах и электромобилях появятся беспроводные зарядки. Они также могут представлять опасность для животных.
Электромобиль Rivian R2 получил салонную камеру с искусственным интеллектом для наблюдения за оставленными питомцами. Она включается только в том случае, если алгоритм распознаёт именно животное. Использовать функцию для удалённого слежения за человеком в машине нельзя.
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