BYD рассказал о создании уникальной литой рамы для Yangwang U8L

В итоге созданная BYD и фирмой Hantek рама отличается заметно более простой конструкцией: к примеру, у аналогов задняя часть рамы состоит из 67 деталей, на Yangwang U8L же они объединены в одну отливку. Общая длина сварных швов уменьшилась со 100 метров до девяти. Удалось оптимизировать распределение нагрузок по раме, в том числе и динамических. Литая алюминиевая рама весит на 56 килограммов меньше стальных аналогов, а по жёсткости на кручение превосходит их на 50%.