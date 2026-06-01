BYD рассказал о создании уникальной литой рамы для Yangwang U8L

Концерн BYD поделился в соцсетях некоторыми подробностями создания рамы, лежащей в основе конструкции премиального внедорожника Yangwang U8L. Разработчики называют метод её изготовления уникальным для автопрома. Для того, чтобы добиться запланированных характеристик, пришлось обращаться к технологиям из аэрокосмической отрасли, так как в автопроизводстве нужных методов просто не нашлось.
- Генеральной задачей BYD было создание рамы, которая превосходила бы традиционные конструкции по прочности, жёсткости, коррозионной устойчивости, а также была бы легче и выносливее. Алюминий в качестве основного материала был выбрал после широкого анализа доступных металлов — например, разных категорий сталей и титановых сплавов.
- Литьё как метод изготовления предпочли, чтобы уменьшить количество сварных швов. Их посчитали потенциальными точками деформации рамы, но, как заявили в компании, на момент начала разработки ни один из поставщиков не располагал оборудованием для изготовления отливок требуемого размера. Машину для литья детали пришлось тоже разрабатывать с нуля.
- В итоге созданная BYD и фирмой Hantek рама отличается заметно более простой конструкцией: к примеру, у аналогов задняя часть рамы состоит из 67 деталей, на Yangwang U8L же они объединены в одну отливку. Общая длина сварных швов уменьшилась со 100 метров до девяти. Удалось оптимизировать распределение нагрузок по раме, в том числе и динамических. Литая алюминиевая рама весит на 56 килограммов меньше стальных аналогов, а по жёсткости на кручение превосходит их на 50%.
На этапе рыночной премьеры Yangwang U8L разработчики продемонстрировали несколько необычных испытаний автомобиля на безопасность. Достоинства уникальной рамы показали, подвесив к автомобилю 12-тонный автобус.
