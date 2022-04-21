Компания Bugatti показала два Chiron с необычными кузовами: на их оформление ушло пять недель

Компания Bugatti продемонстрировала два образца персонализации внешности и интерьера гиперкара Chiron. Реализованы они по просьбам заказчиков на модификациях Pur Sport и Super Sport, а при разработке схем окраски кузова дизайнеры компании вдохновлялись потоками света, отражёнными от панелей кузова гиперкара. На создание эксклюзивных вариантов оформления экстерьера купе ушло около пяти недель.
- Новый проект Bugatti получил собственное наименование Vagues de Lumière («Волны света»). Первый его представитель, Chiron Super Sport окрашен в нежно-голубой оттенок, на который нанесены оранжевые полосы разной ширины. Они символизируют отражения света на кузове гиперкара «под заходящим солнцем, которое светит между ветвями пальмы». Решётка этого Chiron по просьбе заказчика украшена номером 38.
- Помимо новой цветовой схемы гиперкар получил колёсные диски необычного оттенка, который производитель называет Arancia Mira. Аналогичный цвет использован и в отделке интерьера.
- Второй гиперкар Chiron Pur Sport оформлен в разных оттенках синего: тонкие тёмные полосы сочетаются с глубоким синим цветом карбоновых панелей кузова. Концевые пластины антикрыла окрашены во французский триколор, а на решётке размещена цифра 9. Интерьер этого гиперкара отделан кожей в сочетании чёрного и синего цветов.
- Все рисунки на кузовах гиперкаров были нанесены вручную в несколько слоёв, однако им предшествовал длительный период разработки дизайна и трансформации двухмерных эскизов в трёхмерный проект размещения узоров на кузовных панелях.
Созданием эксклюзивных Chiron занимались специалисты недавно образованного компанией Bugatti подразделения глубокой персонализации под названием Sur Mesure. О его создании фирма объявила в конце прошлого года: первой работой подразделения стал гиперкар, посвящённый гонщику Луи Широну и его победному Bugatti Type 51.