Компания Bugatti показала два Chiron с необычными кузовами: на их оформление ушло пять недель

Компания Bugatti продемонстрировала два образца персонализации внешности и интерьера гиперкара Chiron. Реализованы они по просьбам заказчиков на модификациях Pur Sport и Super Sport, а при разработке схем окраски кузова дизайнеры компании вдохновлялись потоками света, отражёнными от панелей кузова гиперкара. На создание эксклюзивных вариантов оформления экстерьера купе ушло около пяти недель.