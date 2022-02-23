За цену особой краски для Bugatti Chiron можно купить новый Lamborghini

Помимо этой (самой дорогой) опции в списке присутствуют, к примеру, панорамная крыша за 62 тысячи долларов (почти 5 миллионов рублей или

две российские Toyota RAV4

), анодированные в чёрный детали интерьера за 56 тысяч долларов, чернёные дефлекторы выхлопной системы за 15 тысяч долларов, а такие же чёрные колпачки ступиц колёсных дисков с логотипом Bugatti оценили всего в 1250 долларов (100 тысяч рублей).