За цену особой краски для Bugatti Chiron можно купить новый Lamborghini

Опциональное покрытие для кузова гиперкара Bugatti Chiron Super Sport под названием Blue Royal Carbon стоит при заказе автомобиля 222 500 долларов (18 миллионов рублей) при цене самого гиперкара 3 825 000 долларов. Это следует из списка доступных для Chiron Super Sport опций, опубликованного на странице GTBoard.com в Facebook. При этом, как уточняет Motor1, в США суперкар Lamborghini Huracan Evo в самом доступном исполнении можно приобрести уже за 208 тысяч долларов.
- Опция Blue Royal Carbon подразумевает оснащение гиперкара углепластиковыми панелями кузова, окрашенными в глубокий синий цвет.
- Помимо этой (самой дорогой) опции в списке присутствуют, к примеру, панорамная крыша за 62 тысячи долларов (почти 5 миллионов рублей или две российские Toyota RAV4), анодированные в чёрный детали интерьера за 56 тысяч долларов, чернёные дефлекторы выхлопной системы за 15 тысяч долларов, а такие же чёрные колпачки ступиц колёсных дисков с логотипом Bugatti оценили всего в 1250 долларов (100 тысяч рублей).
- Bugatti представила Chiron Super Sport в июне прошлого года. Этот гиперкар получил оптимизированный с точки зрения аэродинамики кузов — например, ему на 25 сантиметров удлинили заднюю часть. Оснащается гиперкар 16‑цилиндровым мотором, развивающим 1600 л.с. в паре с семиступенчатым «роботом»: на ускорение до 200 км/ч у Chiron Super Sport уйдёт всего 5,8 секунды при максимальной скорости 440 км/ч.
Всего Bugatti соберёт только девять таких машин, каждая из которых уже продана. Производство Chiron продлится ещё около двух лет, однако разместить заказ на гиперкар вне зависимости от его модификации уже не получится: в январе компания объявила о завершении продаж всей партии в 500 автомобилей.
Мечтали когда-нибудь о гиперкаре Bugatti?
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