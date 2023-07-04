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Яндекс Навигатор научился оптимизировать сложные маршруты и заглядывать в будущее

Британец установил новый рекорд скорости для мотоцикла с паровым двигателем

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Кирилл Малышев

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В рамках недели скорости в Элвингтоне установлен рекорд скорости для мотоциклов, работающих на энергии пара. Разработали и построили байк британцы Грэхэм и Диана Сайкс. Они уверены, что он способен показать результат ещё лучше.

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  • Замер проводили на дистанции в 1/8 мили. Мотоцикл проехал её за 3,878 секунды, показав на финише скорость 264 км/ч. Уже за пределами зачётного отрезка он набрал 290 км/ч, что даёт надежду на улучшение результата в будущем.
  • У байка с паровым двигателем есть важное преимущество перед аналогами с ДВС и электромоторами. Он лишён привода на колесо. Соответственно, в момент старта он не встаёт на заднее колесо. Пилоту требуется сконцентрироваться только на удержании курса.

Шведская марка Koenigsegg замахнулась на новый рекорд скорости для серийных дорожных автомобилей. Её гиперкар Jesko Absolut в теории может достигнуть отметки в 530 км/ч. Конкуренцию на этом поприще фирме оказывают Bugatti и SSC.

У вас есть свой рекорд скорости?

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