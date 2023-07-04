Британец установил новый рекорд скорости для мотоцикла с паровым двигателем

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В рамках недели скорости в Элвингтоне установлен рекорд скорости для мотоциклов, работающих на энергии пара. Разработали и построили байк британцы Грэхэм и Диана Сайкс. Они уверены, что он способен показать результат ещё лучше.
Шведская марка Koenigsegg замахнулась на новый рекорд скорости для серийных дорожных автомобилей. Её гиперкар Jesko Absolut в теории может достигнуть отметки в 530 км/ч. Конкуренцию на этом поприще фирме оказывают Bugatti и SSC.
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