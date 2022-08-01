Британцы стали массово отказываться от отпуска из-за растущих цен на топливо

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Пятьдесят плюс: почему в России растут цены на бензин
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Продолжающийся рост цен на АЗС вынуждает жителей Великобритании пересматривать свои планы. Они сокращают свои поездки — как недлинные ежедневные, так и дальние единичные, пишет The Sun.
Согласно последним исследованиям, на среднюю зарплату в России можно купить 1057,5 литра топлива. Это ставит нашу страну на 13-е место в рейтинге доступности бензина среди европейских стран. Лидирует Люксембург (2031,7 литра на одну зарплату), последнее место у Румынии (384,4 литра).
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