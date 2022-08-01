Британцы стали массово отказываться от отпуска из-за растущих цен на топливо

Ездить на работу на машине перестали 12% опрошенных. При этом среди молодёжи от 18 до 24 лет данный показатель вырос до 20%. Некоторые отказались от поездок с детьми до школы на автомобилях. А каждый десятый респондент возрастом до 34 лет заявил, что вообще продал машину.