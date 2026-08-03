Бренд Rox хочет зарегистрировать в России название новой модели

Согласно планам компании на российский рынок до 2028 года включительно, намечены запуски трёх новинок: компактного вседорожника, крупного кроссовера и ещё одной модели сегмента SUV. Первый из них ожидается в январе 2027 года, второй — в декабре того же года, а третий — в 2028-м. Вероятно, название Lava предназначено одному из них.