Бренд Rox хочет зарегистрировать в России название новой модели

Китайская компания Rox, производящая на мощностях калининградского «Автотора» гибридный внедорожник 01, подала в России заявку на регистрацию товарного знака Lava. По собственной информации Журнала Авто.ру, это потенциальное название для новой модели.
- Заявка поступила в Роспатент 29 июля и была опубликована два дня спустя. Она проходит по 12-му автомобильному классу МКТУ: товарный знак предназначен для легкового автомобиля, гибридного либо электрического. В документе содержится графическое изображение обозначения Rox Lava, выполненное фирменным шрифтом компании. Заявителем выступил шанхайский офис Rox.
- Согласно планам компании на российский рынок до 2028 года включительно, намечены запуски трёх новинок: компактного вседорожника, крупного кроссовера и ещё одной модели сегмента SUV. Первый из них ожидается в январе 2027 года, второй — в декабре того же года, а третий — в 2028-м. Вероятно, название Lava предназначено одному из них.
На днях Rox, официально представленный на российском рынке моделями 01 и Adamas, объявил о запуске локальной сборки кроссоверов на мощностях «Автотора» в Калининградской области. 01 уже встал на конвейер, первые машины российской сборки ожидаются у дилеров в начале осени. А в октябре к нему присоединится и Adamas.
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