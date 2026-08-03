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Бренд Rox хочет зарегистрировать в России название новой модели

Подана заявка на регистрацию товарного знака Rox Lava
Новости
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Китайская компания Rox, производящая на мощностях калининградского «Автотора» гибридный внедорожник 01, подала в России заявку на регистрацию товарного знака Lava. По собственной информации Журнала Авто.ру, это потенциальное название для новой модели. 

  • Заявка поступила в Роспатент 29 июля и была опубликована два дня спустя. Она проходит по 12-му автомобильному классу МКТУ: товарный знак предназначен для легкового автомобиля, гибридного либо электрического. В документе содержится графическое изображение обозначения Rox Lava, выполненное фирменным шрифтом компании. Заявителем выступил шанхайский офис Rox. 

Источник: ФИПС

  • Согласно планам компании на российский рынок до 2028 года включительно, намечены запуски трёх новинок: компактного вседорожника, крупного кроссовера и ещё одной модели сегмента SUV. Первый из них ожидается в январе 2027 года, второй — в декабре того же года, а третий — в 2028-м. Вероятно, название Lava предназначено одному из них.

На днях Rox, официально представленный на российском рынке моделями 01 и Adamas, объявил о запуске локальной сборки кроссоверов на мощностях «Автотора» в Калининградской области. 01 уже встал на конвейер, первые машины российской сборки ожидаются у дилеров в начале осени. А в октябре к нему присоединится и Adamas

Как вам название для новой модели?

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#Новинки#Rox
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Комментарии
Комментарии1
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51 мин. назад
Изачем нам это китайское барахло которое еле стоит на китайском рынке два миллиона рублей от силы и нам впаривают за 10 миллионов ,да это просто не уважение к нам всем.
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