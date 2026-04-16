45 миллионов за бракованный Geely, ещё один автобренд для России и Hongqi, который будет соперничать с Aurus. Главное за день

Добрый вечер! До середины лета у российских дилеров марки Hongqi появится люксовый седан Guoya, который метит в соперники Mercedes-Maybach S-Class и Aurus Senat. Вместе с анонсом появились изображения салона. С интересом ждём знакомства, а пока переходим к другим новостям и свежим статьям.
Продали «китайца»
Haval F7 — один из самых массовых «китайцев» последних лет. И отзывов о нём, конечно, предостаточно. Мы собрали мнения тех, кто решил продать такую машину. Что понравилось, что разочаровало, на какие автомобили пересели после F7 — вот ответы на эти вопросы.
Первый Mustang
На титул «символа Америки» претендует немало автомобилей, но главный из них — культовый Mustang. В его жизни было всё: молниеносный триумфальный взлёт, золотые годы и полный упадок. В этой мегастатье — буквально всё о легендарной модели. Заваривайте чай, тут много интересного.
Важные новости
- Генпрокуратура раскритиковала работу дорожных камер
- Российские шинники попросили провести защитное расследование против импорта
- Водительскую дверь Lada Azimut на испытаниях захлопнули 140 тысяч раз
- Jetour T1 начнут производить в России под новым названием
Почитать (и поиграть) перед сном
В петербургском суде рассмотрели необычный спор: владелец Geely отсудил у дилера 45 миллионов рублей за дефекты машины и отказ в их устранении. Но победа обернулась угрозой уголовного преследования. Разбираем дело с юристами.
Не так давно правдоподобные фейки делались с помощью «Фотошопа» и аналогичных программ. Сегодня всякие выдумки пугающе качественно создают нейросети. Или вы пока легко отличаете настоящие автомобили от «иишных»? Давайте проверим!
