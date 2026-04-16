Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

45 миллионов за бракованный Geely, ещё один автобренд для России и Hongqi, который будет соперничать с Aurus. Главное за день

Что случилось в четверг, 16 апреля 2026 года
Новости

Добрый вечер! До середины лета у российских дилеров марки Hongqi появится люксовый седан Guoya, который метит в соперники Mercedes-Maybach S-Class и Aurus Senat. Вместе с анонсом появились изображения салона. С интересом ждём знакомства, а пока переходим к другим новостям и свежим статьям.

Получайте новые интересные статьи на почту
Подписываясь, я соглашаюсь на получение новостных/рекламных сообщений на условиях Пользовательского соглашения

Продали «китайца»

Haval F7 — один из самых массовых «китайцев» последних лет. И отзывов о нём, конечно, предостаточно. Мы собрали мнения тех, кто решил продать такую машину. Что понравилось, что разочаровало, на какие автомобили пересели после F7 — вот ответы на эти вопросы.

Первый Mustang

На титул «символа Америки» претендует немало автомобилей, но главный из них — культовый Mustang. В его жизни было всё: молниеносный триумфальный взлёт, золотые годы и полный упадок. В этой мегастатье — буквально всё о легендарной модели. Заваривайте чай, тут много интересного.

Важные новости

Почитать (и поиграть) перед сном

В петербургском суде рассмотрели необычный спор: владелец Geely отсудил у дилера 45 миллионов рублей за дефекты машины и отказ в их устранении. Но победа обернулась угрозой уголовного преследования. Разбираем дело с юристами.



Не так давно правдоподобные фейки делались с помощью «Фотошопа» и аналогичных программ. Сегодня всякие выдумки пугающе качественно создают нейросети. Или вы пока легко отличаете настоящие автомобили от «иишных»? Давайте проверим!

Кстати!

Календарь гонок — 2026: куда поехать любителям автоспорта.

Подождите

Новости загружаются

#Дайджест дня
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
Пока нет комментариев
Читать ещё