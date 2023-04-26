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Страховщики назвали самые популярные схемы «автоподстав»

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Дмитрий Елизаров

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62% российских водителей боятся стать жертвами мошеннических схем, причём половина из них знает о их существовании лишь в теории. Об этом свидетельствуют данные исследования «Ренессанс страхование» и сервиса «Автокод». Названы также самые популярные сейчас схемы «автоподстав» и способы выпутаться из ситуации.

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  • 76% опрошенных назвали наиболее часто встречающейся «подставой» резкое торможение впереди идущего автомобиля. 48% пришлось на подстроенное столкновение из слепой зоны на кольцевой развязке, 47% — на фальшивую аварию с пешеходом. Кроме того, упомянуты царапина, якобы полученная на парковке (45%) и сымитированная авария, спровоцированная слишком близким расположением автомобиля.
  • 87% участников опроса, так или иначе столкнувшихся с мошенниками, смогли от них отделаться. В 31% случаев помог видеорегистратор, в 22% — отсутствие видимых следов повреждений, ставшее весомым аргументом, ещё 16% пригрозили вызовом инспекторов ГИБДД,а 7% — страхового агента.
  • При этом на практике становились невольными участниками «подстав» только 24% опрошенных. Чаще всего это происходило в Тюмени, Красноярске и Казани.
  • В страховой компании отметили, что сами мошенники становятся моложе, а сами аварии уже не имитируются, а происходят на самом деле. В ряде регионов чаще всего для них используются отремонтированные после ДТП премиальные автомобили из Японии.

Ранее другая страховая компания ВСК назвала марки самых угоняемых в России автомобилей по итогам первого квартала. Бренд Hyundai перестал быть лидером антирейтинга, уступив эту позицию марке Kia, но занял второе место. На третьей строчке Mitsubishi.

А вы сталкивались с подставщиками?

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