Страховщики назвали самые популярные схемы «автоподстав»

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Автоподставы: реальные истории читателей
Названы российские цены на седан Iran Khodro Tara
62% российских водителей боятся стать жертвами мошеннических схем, причём половина из них знает о их существовании лишь в теории. Об этом свидетельствуют данные исследования «Ренессанс страхование» и сервиса «Автокод». Названы также самые популярные сейчас схемы «автоподстав» и способы выпутаться из ситуации.
Ранее другая страховая компания ВСК назвала марки самых угоняемых в России автомобилей по итогам первого квартала. Бренд Hyundai перестал быть лидером антирейтинга, уступив эту позицию марке Kia, но занял второе место. На третьей строчке Mitsubishi.