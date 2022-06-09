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Рассекречены характеристики большого кроссовера Xpeng G9: 551 сила и быстрая зарядка

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Дмитрий Елизаров

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Внешность своего флагманского вседорожника G9 китайская марка Xpeng рассекретила ещё в ноябре прошлого года, но не поделилась техническими характеристиками. Некоторые данные стали известны благодаря сертификационным органам местного министерства промышленности. Например, Xpeng G9 окажется двухмоторным электромобилем, его двигатели будут развивать до 551 л.с.

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  • Xpeng G9 получит габариты 4891х1937х1680 миллиметров при колёсной базе 2998 миллиметров, колёсные диски — диаметром до 21 дюйма. При таких габаритах вседорожник отличается лаконичным дизайном. Однако его снабдили необычной двухэтажной оптикой, встроенной в панель, которая закрывает переднюю часть. Предполагается, что в этих же гнёздах расположатся и датчики системы автономного управления.
  • Передние ходовые огни, как и задние фонари, выполнены в форме единой световой полосы. Как пишет CarNewsChina со ссылкой на шпионские фотографии, Xpeng G9 получит ещё и огромный медиаэкран в салоне — его встроят в переднюю панель, а простираться дисплей будет от рулевой колонки до правой передней стойки кузова.
  • В оснащение серийной версии Xpeng G9 должны войти пневмоподвеска и система быстрой зарядки. Она позволит набрать энергии для преодоления 200 километров всего за 5 минут.
  • Полная масса кроссовера, согласно данным китайского ведомства, — 2,8 тонны. При этом G9 сможет не только разгоняться до 200 км﻿/﻿ч, но и буксировать прицепы весом до полутора тонн.
  • Когда именно Xpeng начнёт продажи вседорожника, пока неизвестно.

Не исключено, компания выведет новинку на европейский рынок. Весной нынешнего года электроседан Xpeng P5 появился в некоторых странах Европы, включая Норвегию, Швецию и Данию. Одномоторная 210-сильная четырёхдверка оказалась в некоторых из них доступнее, чем Tesla Model 3.

Купили бы себе автомобиль с таким «лицом»?

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