Более 900 автомобилей BMW приедут на BIMMERDAYS в Яхрому 4 июля

В ближайшую субботу, 4 июля, полигон в подмосковном парке «Яхрома» превратится в филиал Баварии: в рамках фестиваля Авто.ру х BIMMERDAYS там соберутся сотни автомобилей BMW, их владельцы и поклонники. В конце мероприятия организаторы разыграют новый BMW среди покупателей определённой категории билета. Какая именно модель это будет — пока секрет.
- BIMMERDAYS — это фестиваль для каждого поклонника или владельца автомобиля BMW или MINI, любых моделей и годов выпуска, от ретро до классических, культовых, современных и даже самых обычных. Хедлайнером станет группа The Translators / «Переводчики» — кавер-бэнгер-группа от Чака и Шуманского, ведущих «Утреннего шоу» на радио Maximum. Помимо музыкального сопровождения и общения с автомобильными энтузиастами, всех участников и посетителей ждёт целый день дрифт-такси, зрелищный бернаут-контест с кубометрами дыма от покрышек, сеты диджеев, выбор и награждение лучших автомобилей этого года.
- Мероприятие проводится ежегодно с 2013 года, и его финальным аккордом уже традиционно станет розыгрыш автомобиля BMW и других призов. В прежние годы организаторы уже разыграли BMW Z3, Z4, E63, E38, E12, E36, E21 и E46 Compact. Что будет на кону в этом году, все увидят на самом фестивале.
- Для самых маленьких гостей организуют детскую зону с мастер-классами, спортивными и настольными играми. Также будут стенды партнёров фестиваля, зоны BBQ и большая фудзона с различными фудтраками.
- Информация и билеты — на сайте bimmerdays.ru.
В прошлом году на фестивале фанатов BMW Авто.ру установил сразу два рекорда. Первый — 248 автомобилей BMW одновременно включили поворотники, а второй — удалось собрать вместе 287 экземпляров BMW 3-й серии в честь 50-летнего юбилея модели. Оба достижения были внесены в Книгу рекордов России.
Подождите
Объявления загружаются
А у вас BMW?
Да
Нет
Подождите
Новости загружаются