Более 900 автомобилей BMW приедут на BIMMERDAYS в Яхрому 4 июля

BIMMERDAYS — это фестиваль для каждого поклонника или владельца автомобиля BMW или MINI, любых моделей и годов выпуска, от ретро до классических, культовых, современных и даже самых обычных. Хедлайнером станет группа The Translators / «Переводчики» — кавер-бэнгер-группа от Чака и Шуманского, ведущих «Утреннего шоу» на радио Maximum. Помимо музыкального сопровождения и общения с автомобильными энтузиастами, всех участников и посетителей ждёт целый день дрифт-такси, зрелищный бернаут-контест с кубометрами дыма от покрышек, сеты диджеев, выбор и награждение лучших автомобилей этого года.