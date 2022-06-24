BMW выпустит 600-сильный суперкар за 750 тысяч евро

Таким образом, суперкар ориентируют на поклонников «чистых» водительских ощущений. Подчеркнуть это должно будет наименование: купе выйдет на рынок под классическим именем 3.0 CSL и тем самым станет

прямым наследником культовой модели.

Лимитированная партия и технические достоинства обуславливают и высокую цену: издание утверждает, что новая 3.0 CSL будет стоить не менее 750 тысяч евро.