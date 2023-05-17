BMW с «небольшим ДТП», в котором смяло VIN: о чём не рассказывает продавец

Продавец отметил, что значительная часть пробега пришлась на маршрут Москва–Минск. Это похоже на правду: по некоторым фотографиям в объявлении можно понять, что на машине стоят белорусские транзитные номера, а с российского учёта она была снята ещё в 2018 году.

Автор также сообщил об одном ДТП. С его слов, после небольшой аварии были заменены капот, передний бампер и одно крыло. Звучит не очень страшно. Да и ремонт производился «по полной программе», то есть по каско. Хотя реальный масштаб последствий всё-таки неизвестен. Поэтому давайте попробуем разобраться с помощью Отчётов Авто.ру.