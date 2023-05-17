BMW с «небольшим ДТП», в котором смяло VIN: о чём не рассказывает продавец

В рубрике «Не бит, не крашен» уже была масса примеров того, как продавцы проблемных машин с пробегом пытаются скрыть тёмные пятна в их истории. Чаще всего они предпочитают просто умалчивать о ДТП и прочих приключениях автомобилей, надеясь на невнимательность покупателя. Бывает и так, что в объявлении вроде бы честно говорится, например, о кузовном ремонте, но это совсем не значит, что продавцу стоит верить на слово и пренебрегать углублённой проверкой.
Объект нашего очередного мини-расследования — купе BMW 4 серии, выпущенное в 2016 году. Двухдверку с пробегом 47,9 тысячи километров предлагают в Москве за 2,7 миллиона рублей. И это — одна из самых свежих дорестайлинговых «четвёрок» на Авто.ру.
К продаже машину явно не готовили: владелец не стал даже мыть её перед съёмкой для объявления. Зато снимков много и каких-то заметных дефектов на них не видно — только естественные для возраста следы эксплуатации. При этом комментарий автор оставил на редкость развёрнутый.
Продавец отметил, что значительная часть пробега пришлась на маршрут Москва–Минск. Это похоже на правду: по некоторым фотографиям в объявлении можно понять, что на машине стоят белорусские транзитные номера, а с российского учёта она была снята ещё в 2018 году.
Автор также сообщил об одном ДТП. С его слов, после небольшой аварии были заменены капот, передний бампер и одно крыло. Звучит не очень страшно. Да и ремонт производился «по полной программе», то есть по каско. Хотя реальный масштаб последствий всё-таки неизвестен. Поэтому давайте попробуем разобраться с помощью Отчётов Авто.ру.
Краткое содержание отчёта выглядит обнадёживающе: указанные данные соответствуют записям в ПТС, юридических ограничений нет, одно ДТП за 7 лет эксплуатации (во всяком случае, на территории РФ), а в аукционах битых машин купе не участвовало. Однако есть пометка о расхождениях в истории пробега, поэтому — листаем дальше.
Итак, изначально купе принадлежало представительству BMW в России. «Четвёрка» провела в компании год и восемь месяцев, после чего оказалась на Авто.ру.
В ноябре 2017 года автомобиль выставили на продажу с пробегом 18 тысяч километров. Предлагал его дилерский центр, цена составляла чуть больше двух миллионов рублей. В комментарии сообщалось, что машина находилась во «внутреннем парке» без дополнительных пояснений.
Несмотря на неплохие вводные, продажа затянулась — новый владелец нашёлся только в конце весны 2018 года. Кстати, тогда же появились несостыковки с пробегом: на момент продажи показания одометра «снизились» на 10 тысяч километров. Но, вероятнее всего, дело в банальной ошибке, допущенной при заполнении бумаг или их оцифровке.
В мае 2018-го автомобиль обрёл второго хозяина, однако в тот же день был снят с регистрации «в связи с вывозом ТС за пределы РФ». Видимо, тогда он и начал курсировать между Москвой и Минском. И почти пять лет его жизни прошли бесследно, пока не случилось то самое «небольшое ДТП».
В начале 2021 года BMW ударили в Калужской области. Схема повреждений соответствует описанию из актуального размещения: в ДТП пострадала передняя часть. Правда, инспектор ГИБДД отметил повреждение ещё одного элемента — второго переднего крыла.
Однако расчётов стоимости ремонта или участия в аукционе битых автомобилей за этим не последовало. Очевидно, что в российских компаниях машину не страховали. И как узнать, насколько серьёзной была авария? Ответ на этот вопрос мы получим благодаря богатейшему архиву Авто.ру: в нём сохраняются все объявления о продаже той или иной машины, и они обязательно присутствуют в подробных отчётах.
Вот второе размещение двухдверки на Авто.ру от 29 октября 2021 года. Странно только, что автомобиль выставили на продажу спустя семь с половиной месяцев после аварии.
Столкновение, как видно по фотографиям, совершенно точно не было безобидным: от удара сильно пострадал весь передок и сработали все подушки безопасности, а переднее правое колесо не оторвалось лишь чудом.
За машину хотели 1,5 миллиона рублей, а стоимость восстановления продавец тогда оценивал ещё в полмиллиона. Пробег был всего на пару тысяч километров меньше, чем сейчас.
Актуальное объявление было опубликовано в октябре 2022 года. То есть продать BMW не могут уже 7 месяцев! Похоже, вопросов к автомобилю в «отличном состоянии» явно больше, чем предполагал продавец. Ведь в аварии пострадало кое-что ещё. И фотография этого элемента была в объявлении о продаже битой машины, но позже снимок удалили. Вот он!
Этот кадр продавец прятал не просто так. Ведь из-за повреждённого VIN с автомобилем могут возникнуть проблемы и через много лет, а предсказать их масштаб очень сложно. Нам же остаётся лишь констатировать, что даже привлекательные с виду машины с пробегом, продавцы которых, вроде бы, ничего не скрывают, необходимо тщательно проверять перед покупкой. А удобнее всего делать это с помощью Отчётов Авто.ру.
Другие дорестайлинговые BMW 4 серии на Авто.ру
Покажет скрученный пробег, ДТП, предыдущие размещения на Авто.ру, залоги и другое.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий