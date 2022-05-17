Опубликован видеотизер обновлённого седана BMW 3 серии

Компания BMW опубликовала видеотизер, в котором впервые демонстрирует переднюю часть обновлённого седана 3 серии. Ролик выполнен затемнённым, поэтому пока нельзя сказать, окажется ли экстерьер новинки аналогичным тому, который получила версия седана для китайского рынка. Дата премьеры седана также пока не названа: BMW обещает, что это произойдёт «скоро».
- На официальном тизере можно разглядеть новую оптику с изменённым положением С-образных ходовых огней, а также вертикальные ламели решётки радиатора с массивной окантовкой. Эти детали присутствовали и на BMW 3 серии, изображения которой ранее опубликовало китайское Министерство промышленности.
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- В Китае обновлённый седан получит не только доработанные «ноздри», но и модернизированные бамперы с крупными воздухозаборниками. BMW предложит для новинки несколько вариантов оформления внешности, включая разное наполнение решёток радиатора. Насколько идентичны будут местная версия 3 серии и модель для глобального рынка, пока неизвестно.
Не уточнена и дата премьеры седана. Однако уже 20 мая баварский концерн рассчитывает представить новую модификацию купе M4: она получит знаменитое наименование CSL. Ожидается, что помимо доработанной аэродинамики такое купе будет отличаться более мощным двигателем и сниженным весом.
Будете ждать премьеры обновлённой «тройки»?
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