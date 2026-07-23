BMW отзывает более 700 тысяч машин: они могут загореться

Компания BMW объявила масштабную отзывную кампанию, затрагивающую 744 234 автомобиля по всему миру. Причиной сервисной акции стал производственный дефект стартера, способный вызвать его перегрев, короткое замыкание и даже возгорание. Об этом со ссылкой на Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) пишет Reuters.
- Риск возгорания возникает исключительно в момент работы стартера, то есть при запуске двигателя. Из общего количества машин, которым требуется его замена, почти 320 тысяч находятся в США.
- Список затронутых моделей широк: в него вошли 3, 4, 5, 6 и 7 серии, кроссоверы X3, X4, X5, X6, X7, а также родстер Z4 и соплатформенная Toyota Supra. Во всех случаях речь идёт об автомобилях, выпущенных в период с 31 июля 2020 года по 26 февраля 2026-го.
- Решение проблемы предусматривает бесплатную замену стартера в дилерских центрах марки. Владельцы получат письменные уведомления.
Новая отзывная кампания стала у BMW третьей по аналогичной причине за этот год. В феврале производитель отзывал более полумиллиона машин из-за такой же неисправности, а в ноябре прошлого года проблема касалась негерметичности корпуса реле стартера, из-за чего в устройство могла попасть вода. Это было причиной масштабной сервисной акции осенью 2025-го.
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