Блогер поставил в купе Toyota GT86 мотор V8 от Ferrari

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Блогер под ником Twitch_Masterflex построил уникальную версию купе Toyota GT86. Под его капотом оказалась «восьмёрка» от знаменитых итальянских суперкаров.
Мотор от Ferrari не впервые появляется под капотом GT86. В 2019 году другой дрифтер Райан Тёрк построил машину с двигателем, снятым с Ferrari 458 Italia. Он развивал 570 лошадиных сил.
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