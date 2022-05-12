Блогер показал секретную коллекцию редких Volkswagen

Помимо относительно современных спорткаров Volkswagen, в этой части коллекции присут­ствуют машины, участво­вавшие в соревно­ваниях более внедорожного характера, включая прототипы для ралли «Дакар». Но жемчужиной сегмента блогер посчитал версию TCR на базе Golf восьмого поколения

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О её разработке Volkswagen не сообщал официально, проект не был доведён до конца, поэтому даже на складе хэтч стоит в камуфляжной плёнке.