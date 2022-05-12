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BMW рассчитывает на треть удешевить батареи для электрокаров, несмотря на рост цен на сырьё

Блогер показал секретную коллекцию редких Volkswagen

Новости

Дмитрий Елизаров

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Известный видеоблогер Джейми Орр опубликовал своего рода видео­экскурсию по секретному хранилищу подраз­деления Volkswagen Classic в Вольфсбурге, куда ему предоставили доступ. Оно считается своего рода запасником заводского музея. Помимо общеизвестных, хоть и редких моделей блогер обнаружил на складе автомобили, которые Volkswagen никогда открыто не показывал.

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  • Особую часть этой скрытой коллекции составляют «боевые» автомобили Volkswagen — например, разного рода раллийные машины. Но здесь же хранится и экстремальный электро­прототип ID.R, в своё время поставивший несколько рекордов, — причём сразу в двух экземплярах. Ещё один электро­прототип VW готовила для кольцевых туринговых гонок.
  • Помимо относительно современных спорткаров Volkswagen, в этой части коллекции присут­ствуют машины, участво­вавшие в соревно­ваниях более внедорожного характера, включая прототипы для ралли «Дакар». Но жемчужиной сегмента блогер посчитал версию TCR на базе Golf восьмого поколения. О её разработке Volkswagen не сообщал официально, проект не был доведён до конца, поэтому даже на складе хэтч стоит в камуфляжной плёнке.
  • Ещё один необычный электрокар, который увидел блогер, — одноместный электро­концепт NILS. Всего VW построила три экземпляра этого эксперименталь­ного электро­мобиля, и два из них находятся на этом складе.
  • Продемонстрировано множество редких версий VW Golf разных лет, Passat, Scirocco и даже VW Beetle. Среди VW Polo Джейми обнаружил уникальную модификацию с двухцилин­дровым наддувным дизелем, а среди Beetle — один из самых первых экземпляров, построенный в 1946 году.
  • По словам автора видео, все автомобили на этом складе поддерживаются в ходовом состоянии.

В феврале необычный концепт из начала 1980-х, долгие годы спрятанный от человеческого взгляда, показали сотрудники музея Volvo. Макет прототипа LCP 200 обнаружили в деревянном ящике, который стоял в запасниках.

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