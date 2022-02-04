Музей Volvo показал концепт, много лет хранившийся в ящике

Судя по фотографиям, спрятанным много лет, в деревянном ящике в запасниках музея хранился не сам концепт, а его макет (возможно, масштабная модель), отображающая дизайн кузова и интерьера LCP 2000.

Сам прототип, название которого расшифровывается как Light Component Project, представлял собой эксперимент на тему «автомобиля будущего». По замыслу автора идеи, экс-инженера Saab Рольфа Меллде, машины 2000 года будут компактными, лёгкими и экономичными. Поэтому в конструкции LCP 2000 активно применяются пластик, алюминий и магниевые сплавы. Применён на нём и ряд необычных решений: к примеру, задний диван обращён против хода движения, а попадать туда предполагается через дверь багажника.

Компания разработала для прототипа два варианта двигателей. Оба они были трёхцилиндровыми дизелями, но отличались объёмом и отдачей: 1,3-литровый с блоком цилиндров из магниевого сплава развивал 53 л.с., более традиционный чугунный при объёме 1,4 литра обеспечивал уже 90 л.с. Несмотря на дизельную конструкцию, моторы могли работать и на рапсовом масле, и даже на низкооктановом бензине, а агрегатировать их предполагалось с вариатором.

Весил концепт 680 килограммов, разгонялся до 100 км﻿/﻿ч за 11 секунд и был способен удовлетвориться тремя литрами топлива на 100 километров пробега.

В серию концепт не пошёл, но некоторые дизайнерские решения были применены на модели Volvo 480, выпущенной на рынок тремя годами позже. Один из экземпляров Volvo 480 из первой партии, собранный в 1986 году, сейчас выставлен на продажу в Бельгии: за хэтчбек с пробегом всего 80 километров просят эквивалент 2 миллионов рублей.