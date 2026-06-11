Битая Lada под видом новой у дилера, изменение Закона об ОСАГО, старт продаж первого Jeland. Главное за день

Пересели на «китайца»

Большой и брутальный рамник Tank 400 как будто бы должен иметь строго «внедорожную» аудиторию, однако на практике на него пересаживаются с самых разных машин. Что говорят об этом «китайце» реальные владельцы? Чем довольны, а что хотелось бы улучшить? Собрали честные отзывы.