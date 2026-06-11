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Битая Lada под видом новой у дилера, изменение Закона об ОСАГО, старт продаж первого Jeland. Главное за день

Что случилось в четверг, 11 июня 2026 года
Новости

Добрый вечер! Xiaomi YU7 GT установил, возможно, самый странный рекорд Нюрбургринга — сообщается, что он стал самым быстрым беспилотником трассы, то есть полностью прошёл её в автономном режиме. Впечатлившись, переходим к другим новостям и статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа.

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Выплаты по ОСАГО

Конституционный суд вынес важное решение, которое в ближайшее время изменит практику споров по ОСАГО со страховщиками: положения закона, позволяющие пострадавшим требовать больше 400 тысяч рублей, признаны неконституционными. Рассказываем, что именно и когда это изменит.

Пересели на «китайца»

Большой и брутальный рамник Tank 400 как будто бы должен иметь строго «внедорожную» аудиторию, однако на практике на него пересаживаются с самых разных машин. Что говорят об этом «китайце» реальные владельцы? Чем довольны, а что хотелось бы улучшить? Собрали честные отзывы.

Важные новости

Почитать перед сном

Семейные споры по наследованию — обычная практика. Нашей читательнице после смерти мужа нужно договориться с его сыном от первого брака, который не хочет отдавать ей унаследованный автомобиль. Как получить своё? Отвечает юрист.



Неожиданные ямы, ледяные надолбы, колея на грунтовке — риски повредить двигатель есть почти всегда. Особенно если снизу он ничем не прикрыт. Даём советы по выбору защиты картера и делимся списком проверенных производителей.

Кстати!

Отдых в Анапе: едем на машине к Чёрному морю.

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