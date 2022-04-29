Бензиновый и электрический кроссоверы BMW сразились в перетягивании каната

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Самые безумные перетягивания каната... машинами
Следующего поколения переднеприводных BMW может не быть
На канале Carwow появился видеоотчёт о состязаниях по перетягиванию каната между кроссоверами BMW — бензиновым X7 и электрическим iX. Вседорожники оказались почти равны по своим характеристикам, но один из них уверенно вышел победителем, несмотря на появление третьего участника.
В 2020 году противостояние электромобиля и бензиновой машины устроила компания Lordstown — разработчик так и не вышедшего на рынок пикапа Endurance. В перетягивании каната опытный экземпляр грузовика на батарейках состязался с культовым Ford F‑150.
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