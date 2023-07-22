Берлинский художник превратил McLaren Artura в арт-кар
Компания McLaren Automotive объявила о сотрудничестве с быстро набирающим популярность берлинским художником-самоучкой Севином Паркером. Он превратил гибридное купе Artura в арт-кар, создав для него эксклюзивную ливрею. Производитель опубликовал серию снимков единственной в своём роде машины, сделанных на улицах столицы Германии.
- Основной оттенок кузова плавно переходит из фиолетового в передней части в ярко-жёлтый на корме. Абстрактные рисунки по бортам подчёркивают изгибы боковых поверхностей суперкара и акцентируют внимание на воздухозаборниках в колёсных арках. В McLaren отмечают, что аэродинамичный силуэт Artura был изначально вдохновлён современным искусством, что сделало его идеальным «холстом» для работы Паркера, дополнившей фирменную стилистику британской марки.
- Это купе планируют выставлять на престижных событиях автомобильной индустрии и арт-ивентах. Среди прочего оно появится на Ночи искусств Nit D'Arte в городе Пальма-де-Майорка и на ярмарке Art Basel в Майами.
- Представленный в феврале 2021 года Artura стал первой за долгое время принципиально новой моделью McLaren, а также его первым массовым гибридом с возможностью зарядки от сети. С этим суперкаром дебютировали новое карбоновое шасси и трёхлитровый двигатель V6, который может использоваться как в составе гибридной установки, так и без электрического довеска.
При этом из-за глобального кризиса на рынке полупроводников и сбоев в цепочках поставок коммерческий дебют Artura несколько раз откладывался, а когда сборка товарных машин всё же началась, они оказались дефектными, и гендиректор компании Михаэль Лейтерс приказал приостановить их отгрузку. Ранее в этом месяце марка уведомила дилеров в США, что поставки гибридов откладываются примерно на четыре месяца из-за расширенной программы тестирования, призванной устранить проблемы с качеством.
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