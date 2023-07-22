Берлинский художник превратил McLaren Artura в арт-кар

Это купе планируют выставлять на престижных событиях автомобильной индустрии и арт-ивентах. Среди прочего оно появится на Ночи искусств Nit D'Arte в городе Пальма-де-Майорка и на ярмарке Art Basel в Майами.

Представленный в феврале 2021 года Artura стал первой за долгое время принципиально новой моделью McLaren, а также его первым массовым гибридом с возможностью зарядки от сети. С этим суперкаром дебютировали новое карбоновое шасси и трёхлитровый двигатель V6, который может использоваться как в составе гибридной установки, так и без электрического довеска.

При этом из-за глобального кризиса на рынке полупроводников и сбоев в цепочках поставок коммерческий дебют Artura несколько раз откладывался, а когда сборка товарных машин всё же началась, они оказались дефектными, и гендиректор компании Михаэль Лейтерс приказал приостановить их отгрузку. Ранее в этом месяце марка уведомила дилеров в США, что поставки гибридов откладываются примерно на четыре месяца из-за расширенной программы тестирования, призванной устранить проблемы с качеством.