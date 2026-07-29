Bentley посвятила уникальный Continental GTC юбилею завода

Компания Bentley уже 80 лет выпускает свои автомобили на предприятии в британском Крю. Отметить знаменательную дату Bentley решила выпуском особого кабриолета Continental GTC, который назван единственным в своём роде.
- Подготовленный при участии подразделения Mulliner юбилейный кабриолет отличается в первую очередь необычной градиентной схемой окраски: вдоль кузова Continental GTC сделан плавный переход между разными оттенками пурпурного. Кроме того, борта кабриолета украшены тематической графикой. Интерьер декорирован соответствующими вышивками, а на передней панели вручную нанесено схематическое изображение здания завода. В Bentley не уточнили, имеется ли у кабриолета частный владелец.
- Предприятие в Крю было создано в 1938 году для производства авиационных двигателей Rolls-Royce Merlin, а первый Bentley собрали на местном конвейере лишь в 1946-м. Сейчас компания называет эту площадку «фабрикой мечты» и сердцем Bentley: помимо подразделения сборки автомобилей, здесь расположены дизайн-центр, лаборатория по разработке и ряд других служб.
Сейчас Bentley завершает преобразование сборочного цеха в Крю с тем, чтобы осенью запустить здесь сборку первого электрокара Torcal. Он рассекречен ещё не полностью: продемонстрированы лишь некоторые детали внешности и интерьера. Тем не менее ожидается, что техническую часть для Torcal позаимствуют у Porsche Cayenne Electric.
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