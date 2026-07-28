Bentley впервые показала интерьер электрокроссовера Torcal

Компания Bentley продолжает по частям рассекречивать первый свой электрокроссовер Torcal, премьера которого назначена на 23 сентября. На этот раз продемонстрированы некоторые детали оформления кузова и интерьера. Судя по тизерам, в отделке Torcal во множестве будут использованы ромбовидные элементы, часть которых компания обещает сделать из хрусталя.
- Ромбовидный узор Bentley называет одной из самых узнаваемых составляющих своей стилистики — он используется в дизайне бренда с 1920-х, и, очевидно, на Torcal применение ромбов достигнет своего максимума.
- Исходя из тизеров, этот узор применён не только на радиаторной решётке кроссовера и в «световой подписи» его задних фонарей, но и, к примеру, в оформлении дверных карт, в отделке регуляторов на центральной консоли и тому подобное. Bentley заказала у известной британской фирмы Cumbria Crystal изготовление эксклюзивных хрустальных изделий с ромбовидной огранкой, образы которых будут задействованы в интерфейсе бортовой медиасистемы. Сама система, насколько можно судить, получит изогнутый дисплей, отчасти напоминающий экран Porsche Cayenne Electric.
По предварительным данным, у Cayenne Electric будет позаимствована и силовая электроника. Этот кроссовер располагает силовыми установками мощностью до 1156 л.с. и способен проехать без подзарядки порядка 640 километров.
Bentley готовит что-то сногсшибательное?
Иначе и быть не может
Пока не особо заинтересовали
Подождите
Новости загружаются