Bentley впервые показала интерьер электрокроссовера Torcal

Исходя из тизеров, этот узор применён не только на радиаторной решётке кроссовера и в «световой подписи» его задних фонарей, но и, к примеру, в оформлении дверных карт, в отделке регуляторов на центральной консоли и тому подобное. Bentley заказала у известной британской фирмы Cumbria Crystal изготовление эксклюзивных хрустальных изделий с ромбовидной огранкой, образы которых будут задействованы в интерфейсе бортовой медиасистемы. Сама система, насколько можно судить, получит изогнутый дисплей, отчасти напоминающий экран Porsche Cayenne Electric.