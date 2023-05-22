Bentley ещё больше нарастит производство мёда после рекордного урожая

Bentley занялась мёдом в 2019 году в рамках стратегии устойчивого развития, чтобы поддержать биоразнообразие в окрестностях своего завода в графстве Чешир. Всё начиналось с колонии в 120 тысяч медоносных пчёл, опыляющих местные растения, высадкой которых автопроизводитель также занимается.

К концу 2022-го колония выросла до 600 с лишним тысяч, благодаря чему удалось произвести рекордные 1000 банок мёда. В общей же сложности собрано уже 2000 банок лакомства, которым Bentley угощает своих сотрудников и клиентов.

Bentley – не единственный автопроизводитель с собственной пасекой: например, у Lamborghini она появилась ещё в 2016 году. В 2017-м разведением пчёл также занялись Rolls-Royce и Porsche. При этом если первый, назвавший ульи в честь своих моделей, мёдом не торгует, то второй сразу же добавил его в ассортимент фирменного магазина.