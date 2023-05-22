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Bentley ещё больше нарастит производство мёда после рекордного урожая

Новости

Александр Орехов

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В рамках празднования Всемирного дня пчёл компания Bentley объявила о значительном расширении собственной пасеки в Крю. Так называемый Центр передового опыта по производству мёда (Excellence Center for Honey Production) установил семь новых ульев, увеличив их общее число до 17. Общая популяция медоносных насекомых теперь превышает 1 миллион особей, и в компании рассчитывают на очередной рекорд по сбору сладкого продукта.

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  • Bentley занялась мёдом в 2019 году в рамках стратегии устойчивого развития, чтобы поддержать биоразнообразие в окрестностях своего завода в графстве Чешир. Всё начиналось с колонии в 120 тысяч медоносных пчёл, опыляющих местные растения, высадкой которых автопроизводитель также занимается.
  • К концу 2022-го колония выросла до 600 с лишним тысяч, благодаря чему удалось произвести рекордные 1000 банок мёда. В общей же сложности собрано уже 2000 банок лакомства, которым Bentley угощает своих сотрудников и клиентов.

Bentley – не единственный автопроизводитель с собственной пасекой: например, у Lamborghini она появилась ещё в 2016 году. В 2017-м разведением пчёл также занялись Rolls-Royce и Porsche. При этом если первый, назвавший ульи в честь своих моделей, мёдом не торгует, то второй сразу же добавил его в ассортимент фирменного магазина.

Купили бы мёд от автопроизводителя?

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