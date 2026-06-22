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Батарейный Renault Megane стал дальнобойнее, но медленнее

Более ёмкая батарея сочетается с новыми медиатехнологиями
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Компания Renault представила модернизированную версию электрокара Megane E-Tech. Вместе с переработанным оформлением передней части кросс-хэтч обзавёлся новой батареей, которая увеличила как запас хода, так и время разгона до 100 км/ч. Кроме того, электрокару добавили медиатехнологий и бортового оборудования.

  • Ёмкость тяговой батареи Renault Megane E-Tech увеличена с 60 до 67 кВт⋅ч. Соответственно, запас хода на одной зарядке вырос на 40 километров — до 499 километров. Однако, поскольку новая батарея тяжелее предыдущей, время разгона до 100 км/ выросло с 7,5 до 7,6 секунды, так как двигатель хэтча развивает те же 220 сил, что и раньше. Помимо усовершенствованной силовой электроники сообщается о перенастроенных подвеске и рулевом управлении.
  • Внешне Megane стал чуть более агрессивным благодаря переоформлению передней части в современной стилистике бренда. Он получил, к примеру, новый бампер и необычную двухъярусную светотехнику с пиксельными вертикальными вставками. Архитектура интерьера сохранена, но модернизирован софт медиасистемы, благодаря чему число доступных к загрузке приложений перевалило за сотню. Кроме того, Megane обзавёлся функцией распознавания водителя и теперь способен автоматически устанавливать сохранённые заранее персональные настройки.

В марте марка Renault представила концептуальный вэн R-Space Lab, с которым дебютировала новая платформа. В будущем Renault выпустит на её основе более десятка новинок разных классов — электрокаров и последовательных гибридов.

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#Электрокары#Новинки#Renault#Renault Megane E-Tech
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