Батарейный Renault Megane стал дальнобойнее, но медленнее

Ёмкость тяговой батареи Renault Megane E-Tech увеличена с 60 до 67 кВт⋅ч. Соответственно, запас хода на одной зарядке вырос на 40 километров — до 499 километров. Однако, поскольку новая батарея тяжелее предыдущей, время разгона до 100 км/ выросло с 7,5 до 7,6 секунды, так как двигатель хэтча развивает те же 220 сил, что и раньше. Помимо усовершенствованной силовой электроники сообщается о перенастроенных подвеске и рулевом управлении.