Батарейный минивэн Zeekr 009 получит самую роскошную версию — в ней будет только четыре кресла

Электрический минивэн Zeekr 009 считается премиальной моделью, однако предлагается пока только в шестиместном исполнении. Тем не менее вскоре, как пишет CarNewsChina со ссылкой на патентную заявку, у вэна появится действительно роскошная модификация. Пассажирская часть салона такого вэна сохранит только два кресла — подобные бизнес-шаттлы пользуются в Китае популярностью наравне с люксовыми седанами.