Батарейный минивэн Zeekr 009 получит самую роскошную версию — в ней будет только четыре кресла

Электрический минивэн Zeekr 009 считается премиальной моделью, однако предлагается пока только в шестиместном исполнении. Тем не менее вскоре, как пишет CarNewsChina со ссылкой на патентную заявку, у вэна появится действительно роскошная модификация. Пассажирская часть салона такого вэна сохранит только два кресла — подобные бизнес-шаттлы пользуются в Китае популярностью наравне с люксовыми седанами.
- Вывод издания основан на патенте, которым защищена конструкция перегородки между передними креслами Zeekr 009 и остальной частью салона. Перегородка получит стационарную нижнюю часть и выдвижную верхнюю — тем самым обитатели вэна смогут, отделив водителя, повысить уровень конфиденциальности в салоне.
- Издание уточняет, что подобными перегородками оснащаются главным образом четырёхместные вэны, которые часть китайской аудитории предпочитает использовать как бизнес-лимузины. Ожидается, что основным достоинством такой версии станут особо роскошные кресла с индивидуальными регулировками, вентиляцией, массажем и прочими опциями, а также расширенный спектр мультимедийного оборудования.
Продажи стандартных модификаций Zeekr 009 в Китае стартовали осенью прошлого года. 5,2-метровый вэн оснащается двумя электромоторами на 544 л.с. и способен ускориться до 100 км/ч за 4,5 секунды. Два варианта аккумуляторов позволяют проезжать без подзарядки 720 либо 822 километра. Цена стартует от эквивалента 70 тысяч долларов.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий