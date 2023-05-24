Оставить коммент

Кабриолету Mercedes-AMG SL добавили эксклюзивности

Батарейный минивэн Zeekr 009 получит самую роскошную версию — в ней будет только четыре кресла

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Электрический минивэн Zeekr 009 считается премиальной моделью, однако предлагается пока только в шестиместном исполнении. Тем не менее вскоре, как пишет CarNewsChina со ссылкой на патентную заявку, у вэна появится действительно роскошная модификация. Пассажирская часть салона такого вэна сохранит только два кресла — подобные бизнес-шаттлы пользуются в Китае популярностью наравне с люксовыми седанами.

Читайте нас в Дзене!
1/3
  • Вывод издания основан на патенте, которым защищена конструкция перегородки между передними креслами Zeekr 009 и остальной частью салона. Перегородка получит стационарную нижнюю часть и выдвижную верхнюю — тем самым обитатели вэна смогут, отделив водителя, повысить уровень конфиденциальности в салоне.
  • Издание уточняет, что подобными перегородками оснащаются главным образом четырёхместные вэны, которые часть китайской аудитории предпочитает использовать как бизнес-лимузины. Ожидается, что основным достоинством такой версии станут особо роскошные кресла с индивидуальными регулировками, вентиляцией, массажем и прочими опциями, а также расширенный спектр мультимедийного оборудования.

Продажи стандартных модификаций Zeekr 009 в Китае стартовали осенью прошлого года. 5,2-метровый вэн оснащается двумя электромоторами на 544 л.с. и способен ускориться до 100 км/ч за 4,5 секунды. Два варианта аккумуляторов позволяют проезжать без подзарядки 720 либо 822 километра. Цена стартует от эквивалента 70 тысяч долларов.

Если лимузин, то вэн или седан?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании