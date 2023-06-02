«Летом прошлого года я с семьёй совершил наше самое длинное автопутешествие из Омска в Крым. Подготовка была проведена основательно. В том числе на крышу автомобиля поставили рейлинги и купили автобокс. Почему решили его купить, даже несмотря на то, что у нас универсал? Ранее уже был опыт путешествия на машине, но на Алтай. Для нас жутким дискомфортом стал абсолютно полный багажник. Во-первых, не получится разложить салон, если хочется отдохнуть “дикарями”, и положить матрас. Во-вторых, если нужны вещи, уложенные первым слоем, всё содержимое багажника перемешивается и начинается беспорядок — это раздражает.

В Крым мы собирались брать ещё больше вещей, поэтому автобокс стал спасением. По соотношению цена/качество остановились на TerraDrive объёмом 480 литров. Изучив отзывы владельцев по качеству. Могу сказать, что он ничуть не уступает известному Thule, а по цене почти в 2 раза дешевле.

Вот, что поместилось в наш автобокс среднего объёма: докатка, палатка, складной стол со стульями, походная газовая плита, чемодан с автомобильными инструментами, две спортивные сумки с тёплыми вещами. По сути, в багажнике автомобиля у нас находились только продукты, одеяло и вещи, которые могут понадобиться в дороге. Это очень удобно в дальней поездке.

На какие критерии обратить внимание при выборе автобокса:

Двустороннее открывание. Не нужно тянуться через всю крышу в другой конец бокса — просто подошёл с нужной стороны и открыл. Бывают и односторонние, они дешевле. Замок, из которого нельзя вытащить ключ, пока бокс не закроется. Это надёжно. Неоднократно по пути видели на обочине оторванные крышки автобоксов и разбросанные вещи — неприятная ситуация.

Имейте в виду, что у каждого бокса есть ограничение по грузоподъёмности (у нас 70 кг — этого достаточно для перевозки вышеописанных вещей). Плюсом будет наличие дополнительных фиксаторов внутри бокса. Тяжёлую запаску и чемодан с инструментами дополнительно пристёгивал резинками к боксу, чтобы на кочках они не прыгали и не проломили пластик.

Почему мы выбрали автобокс, а не прицеп? Прицеп имеет смысл для перевозки совсем габаритных и тяжёлых вещей. Мы часто выезжаем на природу по Омской области, и вот тут друг обязательно берёт прицеп. Туда грузим мангал, казан, треногу для казана, дрова, 100-литровые канистры с водой и ещё кучу всего нужного. Автобоксом уже не отделаешься. Прицеп заметно повышает расход топлива и вынуждает ограничивать скорость движения. Производители автобокса тоже рекомендуют не двигаться быстрее 130 км/ч. Мы ехали максимум 110 км/ч, поэтому никаких проблем не было. Автобокс действительно очень нужный атрибут для автопутешественника».