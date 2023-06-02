Багажник на крышу или прицеп: что выбрать для большого путешествия на автомобиле
Наталия КузьминаКомменты
Собираясь в длительное автомобильное путешествие нам часто приходится отказываться от любимых вещей в пользу более полезного и практичного скарба. И даже самое нужное не всегда помещается в багажник. В такие моменты сразу вспоминаешь про бокс на крышу или про прицеп. Рассказываем, что выбрать, и в каких случаях бокс на крышу окажется удобнее прицепа, а когда — наоборот.
Самый популярный способ добавить пространства для вещей — поставить бокс на крышу. Сегодня на рынке огромное количество разных моделей. Различаются они конструкцией, материалом корпуса, грузоподъёмностью, цветом и формой. Чтобы не потеряться в многообразии вариантов, обязательно прочитайте подробнейший гид по подбору таких устройств. А здесь мы изучим мнения опытных путешественников и расскажем, на что обратить внимание, отправляясь с кофром в дальнюю поездку.
«Летом прошлого года я с семьёй совершил наше самое длинное автопутешествие из Омска в Крым. Подготовка была проведена основательно. В том числе на крышу автомобиля поставили рейлинги и купили автобокс. Почему решили его купить, даже несмотря на то, что у нас универсал? Ранее уже был опыт путешествия на машине, но на Алтай. Для нас жутким дискомфортом стал абсолютно полный багажник. Во-первых, не получится разложить салон, если хочется отдохнуть “дикарями”, и положить матрас. Во-вторых, если нужны вещи, уложенные первым слоем, всё содержимое багажника перемешивается и начинается беспорядок — это раздражает.
В Крым мы собирались брать ещё больше вещей, поэтому автобокс стал спасением. По соотношению цена/качество остановились на TerraDrive объёмом 480 литров. Изучив отзывы владельцев по качеству. Могу сказать, что он ничуть не уступает известному Thule, а по цене почти в 2 раза дешевле.
Вот, что поместилось в наш автобокс среднего объёма: докатка, палатка, складной стол со стульями, походная газовая плита, чемодан с автомобильными инструментами, две спортивные сумки с тёплыми вещами. По сути, в багажнике автомобиля у нас находились только продукты, одеяло и вещи, которые могут понадобиться в дороге. Это очень удобно в дальней поездке.
На какие критерии обратить внимание при выборе автобокса:
- Двустороннее открывание. Не нужно тянуться через всю крышу в другой конец бокса — просто подошёл с нужной стороны и открыл. Бывают и односторонние, они дешевле.
- Замок, из которого нельзя вытащить ключ, пока бокс не закроется. Это надёжно. Неоднократно по пути видели на обочине оторванные крышки автобоксов и разбросанные вещи — неприятная ситуация.
Имейте в виду, что у каждого бокса есть ограничение по грузоподъёмности (у нас 70 кг — этого достаточно для перевозки вышеописанных вещей). Плюсом будет наличие дополнительных фиксаторов внутри бокса. Тяжёлую запаску и чемодан с инструментами дополнительно пристёгивал резинками к боксу, чтобы на кочках они не прыгали и не проломили пластик.
Почему мы выбрали автобокс, а не прицеп? Прицеп имеет смысл для перевозки совсем габаритных и тяжёлых вещей. Мы часто выезжаем на природу по Омской области, и вот тут друг обязательно берёт прицеп. Туда грузим мангал, казан, треногу для казана, дрова, 100-литровые канистры с водой и ещё кучу всего нужного. Автобоксом уже не отделаешься. Прицеп заметно повышает расход топлива и вынуждает ограничивать скорость движения. Производители автобокса тоже рекомендуют не двигаться быстрее 130 км/ч. Мы ехали максимум 110 км/ч, поэтому никаких проблем не было. Автобокс действительно очень нужный атрибут для автопутешественника».
Главное, что надо знать про автобокс на крышу:
- — Объём. Его можно разделить на три группы — до 350 литров, от 350 до 500 литров и свыше 500 литров. Для большого путешествия вполне подойдут боксы среднего объёма.
- — Грузоподъёмность. Чаще всего встречаются боксы грузоподъёмностью 50–55 кг или 70–75 кг. Для путешествия выбираем второй вариант. Обратите внимание, что днотакого бокса должно быть дополнительно укреплено металлическими вставками. А ещё не стоит забывать о нагрузке на крышу автомобиля: она отличается в зависимости от модели. Перед выбором багажника обязательно посмотрите в инструкции, сколько килограммов можно водрузить на крышу вашей машины.
- — Двусторонний способ открывания. На эту опцию придётся раскошелиться, но в эксплуатации она отработает каждый рубль.
- — Замок. Чтобы не пришлось собирать свои вещи по трассе, обратите внимание на замок. Минимум — две точки запирания, но чем их больше, тем лучше.
- — Внутренние детали. Хорошо, если внутри бокса будут дополнительные крепления для груза. Чаще всего — это ремешки или сетка. Они обеспечат хорошую фиксацию вещей и помогут равномерно распределить нагрузку.
Альтернативой боксу на крыше может стать прицеп. Прежде чем выбрать туристический прицеп, нужно определиться, какие именно задачи перед ним будут стоять и каков стиль ваших путешествий?
Посчитайте количество человек, которые отправятся в поездку. Прикиньте максимальный состав вещей. Задайте точку на карте: далеко ли она? Все эти детали важно учесть заранее, чтобы понять, станет прицеп помощником или будет обузой. Ведь прицеп — это не коробка на крышу, а транспортное средство без двигателя, имеющее свои минусы.
Прицепы делятся на лёгкие и тяжёлые. Лёгкими считаются модели с максимально разрешённой массой до 750 килограммов. Они не снабжаются тормозной системой и не требуют специальной категории прав. По сути, это прямоугольный ящик с бортами на двух колёсах. Такого прицепа с лихвой хватит, чтобы вместить палатку, стулья, столы, зонты и ещё огромное количество вещей на отдых.
Максимальная масса тяжёлых прицепов превышает 750 килограммов. Они в обязательном порядке снабжаются тормозной системой. Для транспортировки такого прицепа в определённых случаях требуется специальная категория прав — «ВЕ». Под категорию тяжёлых прицепов для путешествий чаще всего попадают прицепы-караваны, или, как их ещё именуют, прицепы-дачи.
Машина с любым прицепом называется автопоездом. А управление любым автопоездом, в отличие от машины с боксом на крыше, имеет свои особенности.
Особенности управлением автопоездом:
- Ограничение скорости вне населённых пунктов. Максимально разрешённая скорость снижается на 20 км/ч. Получается, что на автомагистралях скорость для автомобиля с прицепом — максимум 90 км/ч, на загородных трассах — до 70 км/ч. В городах и других насёленных пунктах скорость может быть такой же, как и без прицепа.
- В прицепе запрещено перевозить людей. Это относится и к прицепам-дачам. Штраф за это нарушение — 1000 рублей.
- Увеличенные габариты усложняют маневрирование. Для перестроения, поворота и парковки потребуется больше места.
- Нужно быть особенно внимательным при поворотах. И стоит быть аккуратнее с тормозами, чтобы не спровоцировать занос.
- Помните про особенности езды задним ходом. Если при движении назад повернуть руль, к примеру, влево, то прицеп при этом сместится вправо.
С задачей взять больше вещей справится и лёгкий прицеп. В него запросто поместится всё для комфортного отдыха на природе. Не придётся выбирать между любимой удочкой или гамаком для жены — берите и то, и другое. А в салоне машины оставьте только самое необходимое. О том, что именно может понадобиться в таком путешествии, читайте в нашем материале про ночёвку на природе.
Но в случае выбора лёгкого прицепа встаёт вопрос о том, а так ли он необходимо — ведь со многими его функциями справится багажник на крыше. А прицеп имеет существенные недостатки в маневрировании. У бокса в этом плане больше преимуществ и меньше ограничений.
Помимо обычного лёгкого прицепа, есть прицепы-дачи и прицепы-капли. И это уже самые настоящие помощники для путешествий.
Прицеп-капля — небольшой прицеп со спальным местом и кухонным блоком. Для его использования не нужна специальная категория прав. Прицеп-дача — полноценный дом на колёсах. В него, как правило, убираются несколько спальных мест, большая кухня, туалет, душ и даже диван. В нём можно перемещаться в полный рост, в отличие от капли. Но для поездки с ним не обойтись без категории прав «ВЕ». С таким автопоездом можно отправляться хоть на край света. Значительно медленнее, чем без него, но кого это волнует, если под боком настоящий дом!
«Прицепы-капли как формат для путешествий в нашей стране явление относительно новое, в отличие от прицепов-караванов, которые уже были известны. Прицепы-капли начали появляться на рынке примерно 4–5 лет назад. Раньше такой кемпер можно было приобрести в среднем за 350 тысяч рублей, сейчас же некоторые экземпляры уже переваливают за миллион рублей, так как это уже не просто коробочка для сна с кухней. В них устанавливают автономные дизельные отопители для комфортного путешествия в холодное время года. Есть также солнечные панели и аккумулятор для работы энергопотребителей — зарядки гаджетов, холодильника и плиты. В некоторых домах также имеются спальные места для детей.
Формат «капли» удобен тем, что для транспортировки потребуются обычные права категории B, так как вес прицепа не превышает 750 кг, по сравнению с прицепами-караванами, которые редко столько весят. Основные преимущества прицепов-капель на фоне караванов — это, конечно же, мобильность. На ходу практически не замечаешь, что сзади авто есть “хвост”. Также к плюсам можно отнести всегда готовое спальное место, а при открытии задней крышки — готовую кухню. Приехав на место отдыха, не нужно раскладывать и ставить палатку, надувать матрасы и сооружать место для готовки. Минус — хранение. В идеале лучше иметь гараж или парковочное место на закрытом охраняемом паркинге.
Кайф больших прицепов-караванов, безусловно, размер. Проснувшись, можно не сразу понять, что находитесь не дома. Не зря в простонародье их называют прицеп-дача. Размеры таких моделей легко могут превышать 6 метров в длину и 2 метра в высоту. По сути — это квартира-студия на колёсах. Там могут быть целая ванная комната с удобствами, полноценная кухня и несколько спален. И главный плюс — в возможности путешествовать в любое время года независимо от погоды».
Итак, самое важное про прицепы:
- — Прицепы бывают лёгкие и тяжёлые в зависимости от максимально разрешённой массы. Под тяжёлыми обычно подразумеваются большие туристические прицепы-дачи.
- — В некоторых случаях для управления машиной с прицепом понадобится категория прав «ВЕ».
- — Все прицепы подлежат регистрации. Даже самодельные.
- — Для стыковки прицепа с машиной должно быть ТСУ (тягово-сцепное устройство, так же известное, как фаркоп)
- — У автомобилей с прицепом есть ограничения по скорости вне населённых пунктов.
- — Управление автопоездом имеет свои особенности. Нужно время и опыт, чтобы приноровиться.
- — Лёгкий прицеп — обуза для больших автопутешествий с множеством остановок в городах из-за сложности маневрирования.
Когда встаёт вопрос «Что выбрать: прицеп или багажник на крышу?» — нужно основательно взвесить все за и против.
Бокс на крышу
Плюсы:
- дополнительное место для вещей;
- нет жёсткого ограничения по скорости автомобиля с боксом;
- не влияет на маневрирование автомобиля.
Минусы:
- шум от бокса и рейлингов;
- появляется ограничение по высоте за счёт бокса;
- увеличивается расход топлива.
Прицеп
Плюсы:
- можно возить много вещей;
- прицеп-дача и прицеп-капля — это, по сути, квартира на колёсах.
Минусы:
- существенное ограничение по скорости;
- нужно регистрировать в ГИБДД;
- в ряде случаев нужна дополнительная категория прав;
- сложность маневрирования, особенно в городских условиях;
- нужно место для хранения прицепа, когда он не актуален;
- увеличивается расход топлива;
- не у всех машин с завода имеется ТСУ;
- некоторые прицепы попадают под вторую категорию транспорта на платных дорогах, а значит, проезд обойдётся дороже.
Для какого-то вида путешествий минусы прицепа будут абсолютно несущественны, а минусы бокса сыграют значимую роль. Обычный лёгкий прицеп подойдёт для путешествий на природу преимущественно на короткие расстояния с длительной стоянкой на одном месте. С боксом на крыше смело отправляйтесь в длинные путешествия, без проблем останавливаясь в городах по пути. Ну а с прицепом-дачей можно ночевать там, где нравится. И нет никакой необходимости толкаться в городах.
Сегодня на рынке представлено большое количество производителей боксов и прицепов. Если говорить о боксе среднего объёма, который идеально подойдёт для путешествий — цены стартуют от 17 000 рублей. Стоимость варьируется в зависимости от производителя, цвета, материала, наличия полезных примочек и способа открывания. Приобрести кофры можно в специализированных магазинах или на Яндекс Маркете.
Что касается прицепов, то обычный лёгкий бортовой вариант стоит на рынке от 40 000 рублей. Цена зависит от размера, материала и наличие тента. На вторичном рынке стоимость «хвоста» — от 20 000 рублей. Новый прицеп можно поискать на Яндекс Маркете. Прицепы-капли и караваны — вариант небюджетный. Начальная цена за самую простую комплектацию от 299 000 рублей, а «дача» от 1 500 000 рублей.
Покупать такие вещи, если путешествуете не часто, смысла нет. Если взять с собой прицеп или бокс хочется разово, воспользуйтесь арендой. Прокат бокса в Москве в среднем обойдётся в 400 рублей в сутки, лёгкий прицеп от 900 рублей в сутки, смарт-кемпер от 2000 рублей в сутки, а «дача» — от 2500 рублей.
Что касается юридических вопросов — то с боксом всё просто. Его не нужно оформлять и не нужно получать специальную категорию прав. В ПДД также не прописаны отдельные требования по скорости автомобиля с багажником на крыше. Единственное — бокс не должен закрывать обзор, должен быть хорошо закреплён, а главное, не нарушать устойчивость машины и не вылезать за прописанные законом габариты транспортного средства.
С прицепом всё сложнее. Первый момент — специальная категория прав. Разберёмся, в каких случаях она нужна.
Категория «ВЕ» не требуется, если:
- масса прицепа менее 750 кг;
- масса прицепа больше 750 кг, но меньше снаряжённой массы автомобиля, а общая масса автомобиля с прицепом не превышает 3,5 тонны.
Категория «ВЕ» требуется, если:
- масса прицепа больше 750 кг и превышает снаряжённую массу автомобиля;
- масса прицепа больше 750 кг, и общая масса автомобиля и прицепа превышает 3,5 тонны.
Категорию «ВЕ» могут получить водители старше 19 лет и со стажем более 12 месяцев. Для этого нужно пройти теоретические и практические занятия и сдать экзамен в ГИБДД.
Управление автопоездом без специальной категории приравнивается к езде без прав. Водитель рискует получить штраф от 5000 до 15 000 рублей. Кроме того, это повлечёт за собой задержание транспортного средства и помещение его на штрафстоянку.
Вторая особенность — регистрация прицепа. Регистрации подлежат все прицепы вне зависимости от разрешённой массы. В том числе б/у и самодельные. После покупки прицеп нужно зарегистрировать в ГИБДД в течение 10 дней. Если этого не сделать, можно получить штраф от 1500 до 2000 рублей. Стоимость госпошлины за выдачу номерных знаков для прицепа — 1500 рублей. Получение СТС — 500 рублей. Стоимость внесения изменений в ПТС — 350 рублей.
Третий момент — приятный. Оформлять ОСАГО отдельно на прицеп не нужно. Достаточно иметь страховой полис на автомобиль. Что касается техосмотра, тут тоже всё гладко. Проходить техосмотр и получать диагностическую карту специально для прицепа не нужно.
Обязательно следите за габаритами на прицепе. Они должны быть работающими, чистыми, и их должно быть хорошо видно в тёмное время суток. Иначе рискуете получить штраф 500 рублей. Также обратите внимание на негабаритный груз: штраф за нарушение норм по габаритам составляет 500 рублей.
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