АвтоВАЗ собирается сделать больше тысячи Lada Vesta за следующую неделю

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В первую неделю работы после корпоративного отпуска завод АвтоВАЗа в Ижевске будет работать пять дней. Планируется собрать больше тысячи автомобилей, пишет паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте».
Ранее на этой неделе стало известно о возникновении дефицита автомобилей Lada с «автоматами», роботизированными коробками и вариаторами. Их у дилеров по всей стране осталось совсем немного. Возобновления поставок продавцы ожидают не ранее чем через год.