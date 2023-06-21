Оставить коммент

Range Rover Evoque обновили с помощью фар Pixel и изогнутого 11-дюймового экрана

АвтоВАЗ купил российский банк альянса Renault-Nissan

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

АвтоВАЗ выкупил 100% акций «РН-банка» у ходинга Barn BV, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы самого банка. Учреждение опосредованно принадлежало в равных долях фирмам Renault и Nissan. Предполагается, что со сменой владельцев банк продолжит выполнять прежние функции, то есть обслуживать финансовые потребности дилеров.

Читайте нас в Дзене!
  • Холдинг Barn NV на 40% принадлежит итальянской UniCredit, компании Renault и Nissan владеют по 30%.
  • «РН-банк» был сосредоточен на обслуживании дилерских структур обеих марок: с его помощью дилеры получали кредиты на финансирование собственной деятельности. Кроме того, через эту структуру физические лица могли приобретать в кредит автомобили.
  • Глава АвтоВАЗа Максим Соколов в декабре прошлого года, комментируя решение совета директоров о приобретении банка, заявлял, что в случае покупки банк продолжит выполнять прежние задачи. Кроме того, «РН-банк» может стать участником государственных программ льготных кредитования и лизинга.

Среди российских активов Renault-Nissan АвтоВАЗу также был передан автомобильный завод в Санкт-Петербурге. На днях здесь стартовала сборка кроссоверов Lada X-cross 5, которые представляют собой адаптированные FAW Bestune T77. Продажи должны стартовать до конца лета, но первые автомобили уже появились у дилеров.

Доводилось покупать автомобиль в кредит?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании