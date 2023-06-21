АвтоВАЗ купил российский банк альянса Renault-Nissan

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АвтоВАЗ выкупил 100% акций «РН-банка» у ходинга Barn BV, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы самого банка. Учреждение опосредованно принадлежало в равных долях фирмам Renault и Nissan. Предполагается, что со сменой владельцев банк продолжит выполнять прежние функции, то есть обслуживать финансовые потребности дилеров.
Среди российских активов Renault-Nissan АвтоВАЗу также был передан автомобильный завод в Санкт-Петербурге. На днях здесь стартовала сборка кроссоверов Lada X-cross 5, которые представляют собой адаптированные FAW Bestune T77. Продажи должны стартовать до конца лета, но первые автомобили уже появились у дилеров.
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