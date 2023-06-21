АвтоВАЗ купил российский банк альянса Renault-Nissan

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов в декабре прошлого года, комментируя решение совета директоров о приобретении банка, заявлял, что в случае покупки банк продолжит выполнять прежние задачи. Кроме того, «РН-банк» может стать участником государственных программ льготных кредитования и лизинга.

Среди российских активов Renault-Nissan АвтоВАЗу также был передан автомобильный завод в Санкт-Петербурге. На днях здесь стартовала сборка кроссоверов Lada X-cross 5, которые представляют собой адаптированные FAW Bestune T77. Продажи должны стартовать до конца лета, но первые автомобили уже появились у дилеров.