АвтоВАЗ бесплатно отдал студентам запчасти, доставшиеся от Nissan

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АвтоВАЗ объявил о передаче студентам Санкт-Петербурга оставшихся на заводе «Лада Санкт-Петербург» запчастей — их будут использовать для обучения в профильных заведениях. Общая стоимость компонентов, которые станут студенческими пособиями, составляет 15 миллионов рублей.
Сам бывший завод Nissan перепрофилировали на сборку кроссоверов Lada X-cross 5: эта модель по сути является перелицованной версией FAW Bestune T77. Конвейер перезапустили 17 июня, но когда именно X-cross 5 появится в продаже, пока неизвестно.
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