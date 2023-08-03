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АвтоВАЗ бесплатно отдал студентам запчасти, доставшиеся от Nissan

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

АвтоВАЗ объявил о передаче студентам Санкт-Петербурга оставшихся на заводе «Лада Санкт-Петербург» запчастей — их будут использовать для обучения в профильных заведениях. Общая стоимость компонентов, которые станут студенческими пособиями, составляет 15 миллионов рублей.

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Фото: Ниссан Россия

  • В официальном сообщении АвтоВАЗа не упоминаются конкретные иностранные бренды: производитель предназначенных для студентов запчастей назван «прошлым владельцем завода». Вероятнее всего, речь идёт о компании Nissan, которой ранее принадлежало предприятие в Санкт-Петербурге. В собственность АвтоВАЗа оно перешло в начале нынешнего года.
  • В учебные пособия для высших и средне-специальных заведений завод превратит двигатели, коробки передач и «раздатки», дифференциалы, рулевые колонки и ряд других компонентов. Утверждается, что на вторичном рынке они не были востребованы.
  • Кроме того, глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о планах открыть в Санкт-Петербурге филиал технического центра АвтоВАЗа. Предполагается, что новую инжиниринговую команду наберут из молодых специалистов — жителей Северной столицы.

Сам бывший завод Nissan перепрофилировали на сборку кроссоверов Lada X-cross 5: эта модель по сути является перелицованной версией FAW Bestune T77. Конвейер перезапустили 17 июня, но когда именно X-cross 5 появится в продаже, пока неизвестно.

Не лучше ли было продать автовладельцам?

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