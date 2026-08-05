Автомобилисты стали чаще жаловаться на страховые компании

За шесть месяцев 2026 года количество жалоб российских автолюбителей на страховые компании в рамках договоров ОСАГО увеличилось на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го и составило 69 692 обращения. Основной причиной обращений остается неисполнение страховщиками обязательств по организации восстановительного ремонта транспортных средств, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные службы финансового уполномоченного.
- По оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), в настоящее время доля натурального возмещения убытков по ОСАГО составляет 5–6%, тогда как большинство страховых случаев урегулируется в денежной форме. В организации связывают это с геополитическими и экономическими факторами, повлиявшими на логистику и сроки поставок комплектующих.
- Из-за задержек с доставкой деталями станции технического обслуживания часто отказываются принимать автомобили на ремонт в рамках установленного законом 30-дневного срока. В связи с этим профессиональное сообщество выступает за увеличение законодательного срока ремонта до 45 дней и внесение изменений в нормативную базу.
- Эксперты автомобильной отрасли указывают, что проблема натурального возмещения обусловлена не только логистикой, но и неадекватной стоимостью деталей и работ в ценовых справочниках, используемых для расчета ущерба. Зафиксированные в справочниках расценки существенно ниже рыночных, из-за чего автосервисы отказываются производить ремонт по установленным тарифам.
- По мнению специалистов, решение проблемы требует системного пересмотра методики расчёта размера ущерба и актуализации справочников стоимости запасных частей.
К конце июля стало известно, что средняя стоимость годового полиса ОСАГО (так называемая страховая премия) в России по итогам первой половины 2026 года составила 7633 рубля. Как уточнили в Российском союзе автостраховщиков, это на 5% больше, чем за тот же период прошлого года.
С какой главной проблемой вы столкнулись при урегулировании убытков по ОСАГО в последнее время?
Страховая отказала в ремонте и выплатила деньги
Выплаченных денег не хватило на покупку деталей и ремонт
Ремонт затянули сильно дольше 30 дней
Заставляли ставить подержанные или неоригинальные запчасти
Всё прошло отлично, отремонтировали быстро и качественно
За последний год не попадал(а) в ДТП
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