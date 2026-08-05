Автомобилисты стали чаще жаловаться на страховые компании

Эксперты автомобильной отрасли указывают, что проблема натурального возмещения обусловлена не только логистикой, но и неадекватной стоимостью деталей и работ в ценовых справочниках, используемых для расчета ущерба. Зафиксированные в справочниках расценки существенно ниже рыночных, из-за чего автосервисы отказываются производить ремонт по установленным тарифам.

По мнению специалистов, решение проблемы требует системного пересмотра методики расчёта размера ущерба и актуализации справочников стоимости запасных частей.

К конце июля стало известно, что средняя стоимость годового полиса ОСАГО (так называемая страховая премия) в России по итогам первой половины 2026 года составила 7633 рубля. Как уточнили в Российском союзе автостраховщиков, это на 5% больше, чем за тот же период прошлого года.