Audi A6, проезжавшую по 200 километров в год, оценили в 5 миллионов рублей

На Авто.ру опубликовано объявление о продаже седана Audi A6, подходящего под определение «капсулы времени». С момента выпуска в 2015 году автомобиль проехал 2,2 тысячи километров, то есть среднегодовой пробег седана — всего 200 километров. Оценили четырёхдверку ровно в пять миллионов рублей.
- Как следует из объявления, у Audi A6 был только один владелец. Он утверждает, что седан эксплуатировался максимально бережно, только в сухую погоду, и хранился на закрытой парковке. Автомобиль полностью оригинален и проходил техобслуживание у официальных дилеров согласно регламенту производителя.
- Седан укомплектован 1,8-литровым бензиновым мотором на 190 л.с. и 320 Нм в сочетании с семиступенчатым «роботом», с которым, по официальным данным, набирал 100 км/ч за 7,9 секунды при максимальной скорости 233 км/ч.
В начале апреля на Авто.ру также появлялась примечательная «капсула времени» — Москвич-412, простоявший без движения 34 года. За этот седан просили 1,5 миллиона рублей.
