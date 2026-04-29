15-летний BMW M3 продали в 2,5 раза дороже нового

На аукционе Bring a Trailer завершились торги по примечательному купе BMW M3 E92 выпуска 2011 года. Финальная ставка за автомобиль составила 205 392 доллара (более 15 миллионов рублей по актуальному курсу), тогда как новый BMW M3 можно купить в США начиная от 79,3 тысячи долларов. Столь высокая цена объясняется состоянием спорткара: с момента производства он проехал 1166 километров.
- Этот M3 не является представителем какой-либо лимитированной редкой спецсерии: в целом это стандартное купе, у которого из примечательного оборудования имеются лишь шестиступенчатая механическая коробка и опциональный пакет Competition. В него входят перенастроенная адаптивная подвеска с уменьшенным клиренсом и другие калибровки стабилизирующих систем.
- Купе укомплектовано 4,0-литровым V8, который в локальной спецификации развивал 414 л.с. и 400 Нм. В оснащение M3 входят ксеноновые фары, карбоновая крыша, 19-дюймовые колёсные диски, а также двухзонный климат-контроль и аудиосистема.
- Подробности биографии спорткара не приводятся, однако в комментариях к аукциону его победитель заявил, что потратил крупную сумму на «капсулу времени», так как коллекционирует автомобили от BMW M. Он не планирует ни перепродавать купе впоследствии за более высокую цену, ни эксплуатировать его.
В середине мая в США выставят на торги ещё более примечательную «капсулу времени». Это Toyota Supra из 1987 года, на которой до сих пор установлены заводские покрышки.
Подождите
Объявления загружаются
Купить такое и не ездить — верное решение?
Да, это абсолютно правильно
Нет, это совершенно неправильно
Подождите
Новости загружаются