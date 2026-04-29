15-летний BMW M3 продали в 2,5 раза дороже нового

Этот M3 не является представителем какой-либо лимитированной редкой спецсерии: в целом это стандартное купе, у которого из примечательного оборудования имеются лишь шестиступенчатая механическая коробка и опциональный пакет Competition. В него входят перенастроенная адаптивная подвеска с уменьшенным клиренсом и другие калибровки стабилизирующих систем.

Купе укомплектовано 4,0-литровым V8, который в локальной спецификации развивал 414 л.с. и 400 Нм. В оснащение M3 входят ксеноновые фары, карбоновая крыша, 19-дюймовые колёсные диски, а также двухзонный климат-контроль и аудиосистема.