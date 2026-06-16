BMW не хочет превращать M3 в полноценный гибрид

Подразделение BMW M не имеет планов по созданию гибридной модификации M3 по образцу нынешнего M5: это обозначение получат седаны либо с «чистыми» электромоторами, либо с ДВС. Об этом изданию Piston Heads заявил глава подразделения Фрэнк ван Мил. Однако полностью избежать электрификации силовому агрегату BMW M3 не удастся.
- Основой силового агрегата M3 со сменой поколений останется трёхлитровая «шестёрка» S58, но её планируется существенно доработать. В частности, двигатель получит недавно разработанную в BMW и уже применённую на M2 предкамерную систему зажигания M Ignite. Кроме того, двигатель, по предварительным данным, оснастят новой «мягкогибридной» надстройкой в виде стартер-генератора. Эти меры принимаются для того, чтобы вписать мотор в ужесточающиеся экостандарты.
- Фрэнк ван Мил также заявил, что электрическая альтернатива топливному M3 окажется быстрее и при разгоне по прямой, и на гоночных треках. Несмотря на схожие обозначения, два седана окажутся принципиально разными технически: батарейный построят на собственной платформе и снабдят сразу четырьмя электродвигателями суммарной отдачей от 700 до 1000 л.с. Ожидается, что такой электрокар выйдет на рынок в 2027 году, тогда как бензиновый M3 может сменить поколение уже в нынешнем.
Батарейная модификация будет и у кроссовера BMW X5 M — вероятно, с очень похожей силовой установкой. Концерн уже озвучил первые технические характеристики «икс-пятого» нового поколения, а полноценная премьера должна состояться нынешним летом.
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А может, зря они так решили?
Да, M5 в целом неплохо получился
Нет, никаких батареек!
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