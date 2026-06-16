BMW не хочет превращать M3 в полноценный гибрид

Основой силового агрегата M3 со сменой поколений останется трёхлитровая «шестёрка» S58, но её планируется существенно доработать. В частности, двигатель получит недавно разработанную в BMW и уже применённую на M2 предкамерную систему зажигания

M Ignite

. Кроме того, двигатель, по предварительным данным, оснастят новой «мягкогибридной» надстройкой в виде стартер-генератора. Эти меры принимаются для того, чтобы вписать мотор в ужесточающиеся экостандарты.