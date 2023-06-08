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Ателье Renntech сделало Mercedes-AMG GT 63 вдвое мощнее

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Дмитрий Елизаров

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Ателье Renntech из Флориды (США), специализирующееся на доработке автомобилей Mercedes-Benz, представило новый экстремальный проект под названием RIIIx. Это глубоко доработанный лифтбек AMG GT 63, двигатель которого стал вдвое мощнее. Штатно 4-литровый V8 развивает в спецификации для США 681 л.с., но тюнеры смогли снять с него 1196 л.с. Renntech будет выпускать RIIIx серийно, но очень ограниченным тиражом.

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  • Двигатель получил новые внутренние компоненты, более производительную топливную систему, карбоновый впуск воздуха, увеличенные турбокомпрессоры и новый блок управления. Помимо роста мощности увеличилась и тяга — с 1000 Нм до 1257 Нм. Максимальная отдача достигается при использовании бензина с октановым числом 100, на 95-м мотор обеспечит 965 л.с. Утверждается, что мощность замерена «на колёсах».
  • Ателье уже успело замерить изменения в динамике пятидверки. На набор 60 миль в час (96 кмч) у RIIIx уйдёт 2,44 секунды, 100 миль в час (160 км/ч) будут достигнуты за 5,5 секунды, а четверть мили суперкар проедет быстрее чем за 10 секунд.
  • Среди внешних отличий — специально разработанный аэродинамический пакет из карбона и кованые колёсные диски на 21 дюйм спереди и 22 сзади. В какую сумму Renntech оценивает свои труды, не уточняется.

Осенью прошлого года Renntech представила принципиально иной проект — седан Mercedes-Benz 600SEL 1992 года, который превратили в роскошный рестомод с огромным V12.

Видите смысл в такой мощности?

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