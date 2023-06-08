Ателье Renntech сделало Mercedes-AMG GT 63 вдвое мощнее

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Ателье Renntech из Флориды (США), специализирующееся на доработке автомобилей Mercedes-Benz, представило новый экстремальный проект под названием RIIIx. Это глубоко доработанный лифтбек AMG GT 63, двигатель которого стал вдвое мощнее. Штатно 4-литровый V8 развивает в спецификации для США 681 л.с., но тюнеры смогли снять с него 1196 л.с. Renntech будет выпускать RIIIx серийно, но очень ограниченным тиражом.
Осенью прошлого года Renntech представила принципиально иной проект — седан Mercedes-Benz 600SEL 1992 года, который превратили в роскошный рестомод с огромным V12.