Ателье DMC создало сразу два тюнинг-кита для нового суперкара Lamborghini Revuelto

Компания Lamborghini официально рассекретила новую флагманскую модель под названием Revuelto в конце марта. Поставки суперкара начнутся только во второй половине года. При этом у ателье DMC уже готово сразу два варианта альтернативных обвесов с собственными названиями — Molto Veloce и Schumacher. Оба пакета одновременно можно приобрести за 88 888 долларов, один стоит 49 990 долларов.