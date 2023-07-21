Ателье DMC создало сразу два тюнинг-кита для нового суперкара Lamborghini Revuelto
Компания Lamborghini официально рассекретила новую флагманскую модель под названием Revuelto в конце марта. Поставки суперкара начнутся только во второй половине года. При этом у ателье DMC уже готово сразу два варианта альтернативных обвесов с собственными названиями — Molto Veloce и Schumacher. Оба пакета одновременно можно приобрести за 88 888 долларов, один стоит 49 990 долларов.
- В состав обоих китов включены агрессивный передний сплиттер, новые передние крылья с воздухозаборниками, карбоновые акценты на дверях и развитый диффузор. Все детали выполнены из углепластика.
- По сути, два предложенных набора наиболее заметно отличаются только конфигурацией заднего антикрыла. Пакет с названием Schumacher получил более приподнятый и массивный элемент, но относительно традиционной формы, тогда как для Molto Veloce разработали крыло более низкое, но необычной конфигурации. Дополнительно предлагаются альтернативные колёсные диски и титановый выхлоп Zesad. Кроме того, DMC обещает увеличить отдачу силовой установки на 88 л.с., но не уточняет, каким образом.
- DMC выпустит только 88 антикрыльев, вошедших в пакет Schumacher. На каждое нанесут маркировку 1 of 88.
Lamborghini Revuelto разработан на новом карбоновом шасси и оснащён четырьмя двигателями — 6,5-литровым V12 и электромоторами, которые совокупно развивают 1015 л.с. До 100 км/ч новый флагман ускорится за 2,5 секунды при максимальной скорости 439 км/ч. Официально стоимость Revuelto не называется, по неофициальным данным она превышает полмиллиона долларов.
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