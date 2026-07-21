Aston Martin и Breitling выпустили наручные часы в честь культового DB5 и Джеймса Бонда

Фирма Aston Martin и её новый партнёр, знаменитый часовой дом Breitling, представили первую совместную работу — наручные часы со сложным названием Top Time B01 Chronograph 41 Tribute to Aston Martin DB5. Оформление хронографа, который выпустят тремя лимитированными партиями, отсылает к одному из самых известных британских гранд-туреров, а сама модель должна напоминать о киногерое Джеймсе Бонде в исполнении Шона Коннери.
- Шон Коннери в роли британского спецагента носил одну из версий часов Top Time от Breitling в фильме 1965 года «Шаровая молния», в котором также был задействован и Aston Martin DB5. Эту ассоциативную связь и использовали партнёры для выпуска нынешнего хронографа.
- Центральные циферблаты новинки выполнены в том же винтажном стиле, что и приборная панель DB5. Окружающее часы кольцо с деревянной инкрустацией повторяет форму рулевого колеса гранд-турера, а окраска ремешка имитирует оформление интерьеров Aston Martin той эпохи.
- Базовую версию новинки будут делать из нержавеющей стали и выпустят 1022 экземпляра по цене 11,4 тысячи долларов. Более дорогой вариант отличается применением платины и чёрным циферблатом вместо серебристого, он выйдет на рынок в количестве 315 единиц и оценён в 18,6 тысячи. Наконец, самым скромным тиражом в 250 часов выпустят топовую версию по цене 41,5 тысячи долларов. В этом случае применяется красное золото, а циферблат вырежут из оникса: особо отмечается, что это первый случай применения такого камня мастерами Breitling.
В начале мая стало известно о выпуске наручных часов, в конструкции которых использован металл от одного из самых известных Ford Mustang. Циферблаты для модели Bullitt 558 сделают из железа от Мустанга, снимавшегося в знаменитом фильме «Детектив Буллитт» и долгое время считавшегося утерянным.
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