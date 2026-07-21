Aston Martin и Breitling выпустили наручные часы в честь культового DB5 и Джеймса Бонда

Базовую версию новинки будут делать из нержавеющей стали и выпустят 1022 экземпляра по цене 11,4 тысячи долларов. Более дорогой вариант отличается применением платины и чёрным циферблатом вместо серебристого, он выйдет на рынок в количестве 315 единиц и оценён в 18,6 тысячи. Наконец, самым скромным тиражом в 250 часов выпустят топовую версию по цене 41,5 тысячи долларов. В этом случае применяется красное золото, а циферблат вырежут из оникса: особо отмечается, что это первый случай применения такого камня мастерами Breitling.